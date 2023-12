El mundo de la cocina ofrece infinitas posibilidades a la hora de llevar a nuestro plato todo tipo de comidas, desde aquellas que innovan en sus recetas como el la batidora amasadora de Lidl, hasta auténticos clásicos de la cocina. No obstante, existen personas que, ya sea por falta de tiempo, habilidad o interés, no disfrutan de la experiencia de innovar frente a los fogones.

Personas para las que la cocina es poco más que un trámite, y simplemente intentan ahorrar el máximo tiempo posible para continuar con sus quehaceres sin que esto interrumpa en gran medida el devenir de su día. Y todas estas personas podéis estar de enhorabuena, ya que ha vuelto a Lidl un imprescindible para todo esto, complementando las muchas soluciones de las que dispone la cadena germana.

Lidl trae de vuelta la batidora amasadora que siempre agota en cuestión de horas

Y es que el hecho de que no disfrutes del proceso de cocinar no implica que no puedas disfrutar con diversos platos y una dieta variada. Hasta hace no mucho, compaginar ambos aspectos parecía poco menos que una misión imposible. No obstante, en Lidl han trabajado para traer de vuelta a su catálogo uno de sus ‘top ventas’: la batidora amasadora Kenwood.

La batidora amasadora de Lidl. Foto: Lidl

Este electrodoméstico vuelve a nuestras vidas para simplificarlas enormemente, ofreciéndonos ayuda con una gran variedad de platos de lo más diversos. Su uso es de lo más intuitivo, por los que hasta los más inexpertos encuentran en esta batidora amasadora el mejor aliado para preparar los menús semanales.

A todo esto se suma su potencia de 1000W con velocidad inteligente, que te permitirá preparar cualquier tipo de plato en cuestión de minutos, pero también su recipiente de 5 litros que nos permite elaborar recetas con gran eficacia y sin problemas de espacio, ¡es perfecto para repostería incluso si no tienes ni idea de cocina!

La batidora amasadora de Lidl. Foto: Lidl

Además, este electrodoméstico incluye tres varillas de acero diferentes para adaptarse a todo tipo de mezclas con diferentes espesores. Cuenta con protección contra salpicaduras y tiene unas medidas aproximadas de 38,5 x 29,5 x 35, 5 centímetros, por lo que no ocupa un espacio demasiado grande. Podrás encontrarla en Lidl a un precio de 264,99 euros.