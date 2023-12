Cada vez más nutricionistas se suben a las redes para explicar por qué debes o no debes comer determinados alimentos. Es el caso de Miquel Gironès que, en su cuenta de Instagram, ha recopilado una lista con los mejores productos lácteos que se pueden comprar en Mercadona. Entre ellos se encuentra el tan de moda kéfir, un producto lácteo fermentado, conocido por sus propiedades probióticas y beneficios para la salud.

Los yogures son un básico en nuestras compras, pero hay vida mucho más allá de ellos, si aún no has oído hablar del kéfir, se trata de un alimento probiótico que ayuda a mejorar la digestión y puede que sea el momento de incluirlo en tu lista de la compra. Como no, Mercadona tiene su propio Kéfir a un precio increíble.

El Kéfir de Mercadona natural y con sabor suave

El kéfir se produce mediante la fermentación de leche con «granos de kéfir», que son una combinación de bacterias lácticas y levaduras. Este proceso no solo da al kéfir su característico sabor ligeramente efervescente y ácido, sino que también genera una amplia gama de probióticos beneficiosos para la salud intestinal. El kéfir se ha asociado también con el fortalecimiento del sistema inmunológico, y se ha sugerido que puede tener propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.

Además, el kéfir no se limita a la leche de vaca; también se puede elaborar a partir de leches alternativas como la de cabra, o incluso de opciones no lácteas como el agua de coco. Esto lo convierte en una opción versátil para personas con intolerancia a la lactosa o que siguen una dieta vegana.

El kéfir se consume comúnmente como una bebida refrescante, pero también puede ser utilizado en batidos, salsas, y otras preparaciones culinarias, por lo que incorporarlo a tu dieta puede ser una manera deliciosa de mejorar tu salud digestiva y disfrutar de los beneficios de los probióticos. Mercadona cuenta con su propia propuesta, y es una opción natural y saludable para sustituir a los yogures.

Si estás pensando en añadir este alimento a tu dieta, podrás encontrarlo en Mercadona tanto en sus tiendas físicas como en su página web en un bote de 500 gramos a un precio de 1,40 euros. ¡Únete a la moda del kéfir y aporta un toque aún más saludable a tu día a día!