Por qué 6 de cada 10 infieles españoles no se arrepiente, según la psicología

Alrededor del 60% de la población infiel española no se arrepiente de su affaire. En concreto, 4 de cada 10 hombres asegura haber cometido una infidelidad en el pasado, frente a las tres décimas partes de las españolas. Centros líderes en psicología integral como Psicopartner, aseguran recibir «múltiples casos de terapia de pareja cuyo motivo de consulta es la infidelidad de uno de sus miembros».

La estadística queda reflejada en el estudio ‘Infidelidad y evolución de las relaciones no monógamas en España y Europa’ de Gleeden, con datos provenientes de más de 6 mil encuestados. Aunque la población española es la segunda de Europa más feliz con su vida sentimental, el 35% asegura sentirse insatisfecha con ella, pese a lo cual solo 1 de cada 10 ha probado las relaciones extraconyugales. Y es que persiste un desconocimiento generalizado al respecto: cerca del 60% de los españoles no sabría definir las distintas relaciones no monogámicas: swinger, poliamor, etcétera.

El dilema se acentúa cuando la percepción negativa de las infidelidades frente a las relaciones abiertas ‘choca’ con la realidad: los hombres y mujeres españoles practican más aquellas y tienden a evitar los vínculos basados en la no monogamia consensuada.

Para Ernesto Martín, psicólogo sanitario de Psicopartner, la ausencia de arrepentimiento radicaría en la idealización del amante, «pues quien mantiene una infidelidad disfruta, al menos en sus comienzos, de una relación altamente gratificante y estimulante para ambos, quedando lejos la parte negativa que conlleva la relación extraconyugal».

Además, el equipo de sexólogos en Madrid de Psicopartner señala el fenómeno de habituación como una de las causas potenciales. Así, la atenuación del sentimiento amoroso en pareja conduce ocasionalmente a la búsqueda de «una relación extraconyugal para volver a percibir emociones positivas de manera intensa», en especial cuando se está atrapado «en la rutina en la cual no se siente atracción por el otro miembro».

Los problemas subyacentes de la pareja pueden actuar como detonante del affaire: la falta de comunicación, el sentimiento de infravaloración, la pérdida de creatividad sexual, etcétera. «Puede ser que se esté viviendo una época de crisis, de distanciamiento o de frialdad y, esto, puede hacer que un miembro de la pareja busque fuera de casa aquello que le falta», puntualiza el psicólogo Martín.

Desde este centro de psicología integral advierten de las consecuencias de la infidelidad, tales como la rumiación, el miedo a perder a la pareja, la dificultad para conciliar el sueño o el bloqueo emocional, que guardan similitudes con la sintomatología de trastorno de estrés postraumático.

Consumada la infidelidad, ¿es posible revertir la situación en pareja? Aunque Psicopartner lo considera factible, recuerdan que «volver con alguien después de una infidelidad implica que haya un reconocimiento del daño, un perdón y una disposición por parte de ambos a aceptar los daños y seguir el camino desde el punto actual».

Este centro madrileño cuenta con terapias orientadas a rupturas amorosas por infidelidad en las que se analizan las causas que originaron la aventura extraconyugal y la búsqueda de soluciones que permitan reconducir la relación en pareja.

