De viajes, sueños y vinos: 10 bodegas (y 5 joyas) de Carlos Moro en 6 denominaciones de origen

Hace ahora 34 años, en 1988, y tras formarse como ingeniero agrónomo en Madrid, Carlos Moro se lanzó a perseguir un sueño: el de recuperar la tradición familiar de cultivar viñedos y elaborar vinos.

A su primera bodega, Matarromera, en Valbuena de Duero, considerada la ‘milla de oro’ de los vinos Ribera del Duero, se han ido sumando a lo largo de tres décadas, otras 9 en un total de 5 denominaciones de origen diferentes, la última de ellas Sanclodio, en la D.O. Ribeiro, un insólito proyecto iniciado por el cineasta José Luis Cuerda.

Visionario, pasional, de mirada franca y una ilusión que se trasluce en sus palabras, Carlos Moro nos explicaba esta semana en Madrid su particular viaje en la búsqueda de la excelencia y la identidad de cada uno de los terruños a través de estas bodegas y de 5 de sus vinos más especiales.

Carlos Moro suma ya 10 bodegas en 6 denominaciones de origen españolas.

Leer más: Más allá del vino en la Milla de Oro del Ribera del Duero

Bodega Sanclodio, D.O. Ribeiro

El viaje que nos propone el fundador de Matarromera comienza por el final (o, mejor, el último capítulo hasta ahora) de esta historia, en concreto por el histórico valle del Avia, uno de los tres que conforman el característico paisaje del Ribeiro.

Cultivadas en terrazas imposibles, en el margen izquierdo del río Avia, en unas tierras que pertenecieron a los monjes del monasterio de Oseira y luego a los de San Clodio, se alza la bodega Sanclodio, la última joya vinícola adquirida por Carlos Moro.

Bodega Sanclodio. Foto: Grupo Matarromera.

Lo integran cuatro fincas en Cubillero, parroquia de Gomariz, que suman nueve hectáreas donde crecen uvas de las variedades autóctonas treixadura, albariño, loureiro y godello, así como un caserón del siglo XVI en el que se ubica la bodega.

De este lugar se enamoró el cineasta José Luis Cuerda durante la búsqueda de localizaciones para su película El bosque animado (1987) y aquí comenzó a elaborar su propio vino que tuvo su primera añada en 2003, entrando directamente al selecto grupo de los más prestigiosos de la zona.

Este mismo 2022, las hijas del director cedieron el testigo de Cuerda a Carlos Moro, que inició una nueva etapa en esta bodega con la vista puesta en mantener la excelencia y extraer todo el potencial enológico de esta propiedad, que produce 70.000 kilos de uva que toman forma en una media de 50.000 litros de vino.

Su ribeiro se elabora con uvas de castas autóctonas procedentes de viñedos propios plantados a partir del año 2002 en distintas fincas que son vendimiadas a mano por separado, en función de su capacidad enológica y de maduración, para transformarse en un único vino.

Sanclodio 2021 es un vino complejo, frutal, con carácter salino y buena intensidad aromática. En boca es fresco, sabroso, con amplios matices y final largo. Tiene un excelente equilibrio entre la untuosidad del godello y albariño y la frescura y viveza de la treixadura. Posteriormente aparece el carácter afrutado, floral y complejo. Como buen representante de Galicia, marida a la perfección con vieiras, pulpo y todo tipo de mariscos.

CM Viña Tenencia, D.O. Ribeiro

Sin salir de Ribeiro y, de hecho, a escasos kilómetros de Sanclodio, encontramos la que fue la primera incursión de la compañía en esta denominación de origen: CM Viña Tenencia, uno de los vinos de pago que Carlos Moro elabora bajo su marca personal (CM) y que forma parte de su colección exclusiva de vinos de autor.

La zona de Tenencia se encuentra a orillas del río Miño en unos fértiles terrenos silíceos en los que crecen viñedos pero también pinos gallegos, roble carballos o mimosas. En los viñedos, orientados al norte, se cultivan cepas de las variedades autóctonas más representativas del Ribeiro: treixadura, godello y albariño.

Con un coupage de estas uvas que se crían en finas lías se elabora CM Viña Tenencia 2021, un Ribeiro brillante de color amarillo paja pálida, con tonos verdosos, en nariz es fresco, intenso y elegante, con marcados tonos de fruta de hueso y manzana verde entre aromas de heno recién cortado y sutiles tonos de flor blanca.

En boca posee una elegante estructura, con un cuerpo fresco y untuoso y final intenso y persistente que se convierte en compañero perfecto de pulpo y mariscos pero que también casa con pescado azul y blanco.

CM Viña Garugele, D.O.Ca. Rioja

De Galicia pasamos a Rioja Alta y los parajes de San Vicente de la Sonsierra, municipio donde se encuentra Bodega Carlos Moro, el proyecto con el que, en 2014, Carlos Moro cumplió el sueño de incorporar Rioja a sus elaboraciones.

En la ‘milla de oro’ del tempranillo nace Cm Viña Carugele.

En esta zona conocida internacionalmente por la calidad de sus vinos (solo en este pueblo están domiciliadas 25 bodegas), Bodega Carlos Moro cuenta con 20 hectáreas de viñedo propio en diferentes parcelas que se extienden también a Labastida, ya en la provincia de Álava.

Precisamente un viñedo plantado en vaso en 1940 en esta localidad, Viña Garugele, se convirtió en 2019 en uno de los pocos Viñedos Singulares de la D.O.Ca. Rioja según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Este viñedo, situado al norte del río Ebro, donde las viñas se encuentran a una mayor altitud (unos 500 metros sobre el nivel del mar) se cultivan con tracción animal uvas tempranillo de producción limitada y excelente calidad con las que se elabora su CM Viña Garugele, un vino calificado por la publicación especializada Wine Enthusiast con 94 puntos en 2020.

CM Viña Garugele 2015 logra reflejar la idiosincrasia de los viñedos de la zona alta de la Sonsierra. De intensa capa de color, con aromas a frutas negras y frutas del bosque y acusada mineralidad silícea, en boca presenta taninos finos con gran longitud y frescura. Es ideal con guisos y asados de carne de caza, pero también de quesos e ibéricos. Imbatible con lechazo asado.

Emina, D.O. Ribera del Duero

Nos acercamos al lugar donde todo comenzó hace más de tres décadas, Ribera del Duero, aunque no para visitar Matarromera o Renacimientos, bodegas también del grupo, sino Emina.

La más innovadora y sostenible de su catálogo y entre las principales del país, nos detenemos en su último lanzamiento, Emina Emoción, que alude con su nombre precisamente al objetivo de condensar todas las emociones que destila la tierra, de la vid, del agua, del viento, del sol y de las gentes de la Ribera del Duero en un vino.

Bodega Emina en Ribera del Duero.

Verónica Pareja y Marta Arias son las responsables y artífices de esta creación, un vino de autor complejo y elegante, sinónimo de sostenibilidad desde el cuidado de las uvas, en la zona de Valdebaniego, escogida por la composición de sus suelos calizos, hasta su concepción y elaboración.

Emina Emoción realiza su fermentación y maceración en depósitos de acero inoxidable, para después reposar durante 16 meses en barricas de roble francés y terminarse en su botella durante “el tiempo necesario”, explican sus responsables.

100% tempranillo, de color cardenal oscuro de tonos amoratados, Emina Emoción 2015 presenta aromas a frutas rojas maduras y a frutas negras especiadas con toques de cacao y matices minerales. De tanino firme y rotundo, con gran longitud, sin picos ni aristas, es un vino versátil perfecto para maridar con ibéricos, foies o codornices guisadas. No falla con un buen solomillo.

Leer más: 6 mágnum para no quedarnos nunca cortos de vino

Cyan, D.O. Toro

El último destino de este viaje es la D.O. Toro en Zamora con parada en Bodega Cyan. Fundada en 1999, su curiosa historia comienza por su nombre, cyan, que representa los reflejos azulados propios del vino, pero también alude a una pequeña ave, llamada Cyanopica, cuyas alas y larga cola son de un intenso color azul y que solo vive en dos lugares en el mundo: la zona de Toro y alguno rincones de Asia a 10.000 km de distancia.

Ubicada en la carretera que une Toro con Venialbo, poco después del municipio de Valdefinjas, Cyan es una bodega 100% ecológica que elabora vinos de limitada producción y notoria calidad con la uva autóctona de la D.O. Toro, la tinta de Toro y que pertenece a Spanish Organic Wines, una iniciativa que busca promover la sostenibilidad y los vinos ecológicos del país.

Bodega Cyan, en la D.O. Toro.

Carlos Moro escoge como carta de presentación Cyan Prestigio 2016, que define como “un homenaje al paisaje y a este entorno privilegiado” y que este año ha sido merecedor de la Medalla de Oro en la Berliner Wine Trophy.

Se trata de un vino que procede de los suelos arenosos de Finca de la Calera, una parcela con viñedos de más de 60 años de antigüedad situada en el extremo oeste de la D.O. Toro.

De profundo color cardenal oscuro con tonos rubí, presenta una nariz franca, intensa y compleja con aromas de fruta negra madura, balsámicos y toques de vainilla, especiados de pimienta negra, tabaco de pipa, chocolate negro y ciertos tonos minerales de canto rodado. Taninos dulces y vivos en perfecto equilibrio con su acidez en boca, con final muy largo y sedoso.

Sensacional con quesos y embutidos, armoniza también con asados, guisos de carne, cordero, rabo de toro e ibéricos y, para los más atrevidos, con chocolate.

El viaje completo de Carlos Moro incluye las bodegas Matarromera, Emina y Renacimiento (D.O.Ribera del Duero), Bodega Carlos Moro (D.O.Ca. Rioja), Bodega Sanclodio y Bodeega Casar de Vide (D.O.Riberio), Bodega Cyan (D.O. Toro), Bodega Emina (D.O. Rueda), Bodega Valdelosfrailes (D.O. Cigales) y la Bodega Win especializada en los cada vez más pujantes vinos sin alcohol, en los que Carlos Moro es una de las grandes referencias españolas.