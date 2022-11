5 libros esenciales para conocer a Rafael Cadenas, el nuevo Premio Cervantes

Rafael Cadenas es un poeta de verbo directo, de una pluma que desprende una bella melancolía; donde no deja de lado el compromiso político en un país, Venezuela, donde siente que el totalitarismo del gobierno deja sin aire a la cultura y la sociedad.

Cadenas fue distinguido con el Premio Cervantes 2022 por su “vasta y dilatada obra literaria”, dijo el jurado; camino que comenzó en 1946 con el poemario Cantos iniciales, de 1946, y donde la contundencia de sus letras -y su militancia en el Partido Comunista- lo llevaron a la cárcel durante la dictadura venezolana de Marcos Pérez Jiménez en los años ’50.

Cadenas logra “que sus poemas sean una honda expresión de la existencia misma y del universo” dijo el jurado del Cervantes

“Cadenas hace destilar de las palabras su esencia deslumbrante, colocándolas en el territorio dual del sueño y la vigilia y haciendo que sus poemas sean una honda expresión de la existencia misma y del universo, poniéndolas también en una dimensión que es a la vez mística y terrenal”, señala el dictamen del jurado.

Las poesías de Cadenas desprenden una bella melancolía. Foto Cabalar – EFE

Derrota

Su mayor trascendencia llegó en las décadas de los ’60 y ’70, sobre todo por el poema Derrota que lo encumbró entre las agitadas aguas de la juventud latinoamericana.

“Yo que no he tenido nunca un oficio / que ante todo competidor me he sentido débil / que perdí los mejores títulos para la vida / que apenas llego a un sitio ya quiero irme”, escribió en 1963 a los 32 años; canto poético del que décadas más tarde terminaría poniendo en duda porque, como dijo en una entrevista hace pocos años, “todo ha resultado distinto a como aparecía”.

La carrera como ensayista

En su carrera también transitó por los caminos de la docencia en la Universidad Central de Venezuela y el ensayo.

En este sentido, es autor de Literatura y vida de 1972, Realidad y literatura de 1979, Apuntes sobre San Juan de la Cruz y la mística de 1977 (reeditado en 1995), Reflexiones sobre la ciudad moderna de 1983, En torno al lenguaje de 1984 y Sobre la enseñanza de la literatura en la Educación Media de 1998, entre otros.

Antologías

Tres libros de Antologías (1958-1993, 1996, 1999) y otros tantos de Poemas selectos (2004, 2006, 2009) permiten conocer su prolífica creatividad.

Entre ellos se encuentra el hermoso Una isla, que dice “Vengo de un reino extraño, / vengo de una isla iluminada, / vengo de los ojos de una mujer. / Desciendo por el día pesadamente. / Música perdida me acompaña. / Una pupila cargadora de frutas / se adentra en lo que ve. // Mi fortaleza, / mi última línea, / mi frontera con el vacío / ha caído hoy.”

Los cuadernos del destierro

Junto a Sanoja Hernández Arnaldo Acosta Bello, Eduardo Acevedo Jesús Guédez, Ángel, Darlo Lancini y José Barroeta formó el grupo Tabla Redonda; fundamental en la renovación literaria hispanoamericana en los ’60.

Con ellos publicó Los cuadernos del destierro en 1960, donde en su exilio de la isla de Trinidad deja un solo poema de 31 fragmentos, como los que dice “Yo nunca supe si fui escogido para trasladar revelaciones. / Nunca estuve seguro de mi cuerpo. / Nunca pude precisar si tenía una historia. / Yo ignoraba todo lo concerniente a mí ya mis ancestros.”

Falsas maniobras

El mismo sentimiento de Derrota se imprime en varios poemas de Falsas maniobras de 1966, como el impactante Fracaso:

“Yo no te canto por lo que eres, sino por lo que no me has dejado ser. Por no darme otra vida. Por haberme ceñido”, dice.

Intemperie

Según Ernesto Román Orozco, Intemperie (1977) “es un encuentro, a cuentagotas, de un hombre y su voz; en su voz. Un hombre que nos enseña que se puede sufrir asombros por la palabra que identificándose a sí misma, toma vuelo; se aleja de un decir determinante”.

“Me sostiene / este vivir en vilo / sin ninguna señal / ni mapa / ni promesa, / en una antesala donde todos trajinan / como empleados / para olvidar”, escribió Cadenas.

Gestiones

En 1992 publicó este libro, ganador del Premio Internacional de Poesía Pérez Bonalde, del que rescatamos unas líneas del poema Conjunto residencial “Las palabras que te dirigían también pasaron / como las alucinantes hojas. / Éste es otro mundo, no hay dirección. / El viento, cuando azota, / golpear en el caos.”