Teatros, musicales, restaurantes y hoteles o por qué hay que volver a Londres cuanto antes

Estrenos teatrales, exposiciones y grandes eventos musicales, aperturas de hoteles y restaurantes, inauguraciones y grandes clásicos que se reversionan: mientras Londres se prepara para celebrar la Navidad y despedir el año, nosotros rellenamos nuestra lista de imprescindibles para 2023. Estas son algunas de las citas que no nos pensamos perder.

Qué ver esta temporada en Londres

Entre las citas culturales destaca La trilogía Lehman. La ganadora de los Premios Tony a la mejor obra de teatro regresa a Londres del 24 de enero al 20 de mayo de 2023 tras su paso por Los Ángeles y Nueva York. La obra de Stefano Massini, que cuenta la historia de tres hermanos bávaros que persiguen el sueño americano, está dirigida por Sam Mendes y podrá verse en el teatro Gillian Lynne de Londres.

El West End estrena todo tipo de producciones. Foto: Pamela Raith.

También ganadora de un Tony, ¡Oklahoma! en versión de Rodgers y Hammerstein llega al West End el 16 de febrero. Hasta el 2 de septiembre será posible ver esta producción basada en la obra de 1931 de Lynn Riggs.

Del 3 de marzo al 2 de septiembre, en el Bridge Theatre de Londres, a la sombra de la torre de Torre de Londres, se podrá ver un clásico de los musicales como Guys and Dolls y, hasta finales de diciembre en Playhouse Theatre The Kit Kat Club de Londres el espectáculo Cabaret con Callum Scott Howells y Madeline Brewer en los papeles de Emcee y Sally Bowles.

Londres prepara muchas novedades para 2023. Foto: Antoine Buchet | VisitBritain.

Por poco tiempo, solo del 4 de marzo al 21 de mayo, aterriza en el teatro Garrick del West End Bonnie y Clyde. Además, La ratonera, el clásico teatral que adapta la obra de Agatha Christie en el St. Martin’s Theatre de Londres, y Los miserables, en el Sondheim Theatre de Londres y adaptado al siglo XXI, son otras de las propuestas.

Como en ‘The Crown’, pero de verdad

El día 6 de mayo de 2023 tendrá lugar la coronación del rey Carlos III, una oportunidad única para sumergirse en la vida de la familia real, con visitas y exposiciones en el palacio de Kensington, el palacio de Hampton Court y el palacio de Buckingham.

Para celebrarlo (la ocasión lo merece), no dejes de visitar las Joyas de la Corona en la Torre de Londres, incluida la Corona Imperial del Estado que llevan los monarcas tras su coronación.

Kensington Palace acogerá parte de los fastos de la Coronación de Carlos III. Foto: Historic Royal Palaces.

Ya puestos, duerme como un rey

Londres depara interesantes novedades en cuanto al alojamiento. Es el caso de Mandarin Oriental Mayfair, un santuario hedonista que abrirá sus puertas en primavera, con un impresionante spa y un restaurante al mano del chef Akira Back que ofrecerá una fusión de la cocina coreana y japonesa.

Si buscas una experiencia de gran lujo, tu lugar es Raffles at the OWO. Lo que fuera la Antigua Oficina de Guerra en Whitehall, un edificio con más de un siglo de historia, se ha remodelado para acoger un hotel Raffles de cinco estrellas (el primero en Europa) con 125 habitaciones, nueve restaurantes y varios bares, incluido un bar en la azotea, así como 85 residencias privadas de la marca The OWO Residences by Raffles.

Personajes de la talla de Winston Churchill, lord Haldane e Ian Fleming, creador de James Bond, han recorrido los pasillos de esta antigua sede del Ministerio de Defensa estratégicamente ubicada frente al Horse Guards Parade y con vistas a St. James’s Park, Downing Street y dos monumentos Patrimonio Mundial de la Unesco: el palacio y la abadía de Westminster.

El icónico edificio Whitehall de Londres acoge el primer Raffles de Europa.

Completamente diferente, aterriza en la zona del Soho Broadwick Soho Hotel, que abrirá sus puertas también en 2023. Diseñado por el interiorista sueco Martin Brudnizki y con un toque de historia y glamur, ofrecerá 47 habitaciones, nueve suites y un ático, la mayoría con balcones privados con vistas ál Soho. El restaurante del hotel servirá comida siciliana y en la última planta se abirá un rooftop con bar y terraza con música en directo y cócteles.

E inaugurado recientemente, el Sun Street Hotel, un cinco estrellas de Bespoke Hotels ubicado entre Shoreditch y la City de Londres. El edificio de estilo georgiano restaurado con un toque eclético alberga 41 habitaciones y un restaurante dirigido por el chef Stuart Kivi-Cauldwell. Par cenar se puede optar por un precioso invernadero con techo de cristal o un acogedor comedor con paneles de madera.

Sun Street Hotel. Foto: Bespoke Hotels.

Exposiciones y espacios artísticos

La agenda artística llega también este 2023 cargada de citas, con propuestas como The Rosettis, en la Tate Britain (del 6 de abril al 24 de septiembre), un viaje de descubrimiento a la sociedad secreta de los pintores prerrafaelitas.

La Tate Modern alojará por su parte la muestra Hilma af Klint y Piet Mondrian (20 de abril al 3 de septiembre), una fusión de arte abstracto y el mundo natural que fusiona el arte de dos artistas, la sueca Hilma af Klint y el holandés Piet Mondarin, desconocidos entre sí pero que compartieron el interés por la tierra y su belleza natural.

Convivirá, del 14 de junio al 28 de enero de 2024, Capturing the moment, con piezas desde los iconos artísticos Lucian Freud y Andy Warhol hasta los actuales Michael Armitage y Nijdeka Akunyili Crosby, así como los fotógrafos Jeff Wall e Hiroshi Sugimoto para evidenciar la influencia de la pintura moderna en la fotografía.

El Victoria & Albert Museum inaugurará el próximo 1 de abril Tartan, una muestra que ahonda en la historia detrás del icónico tejido escocés de cuadros. El 24 de junio se le unirá en este mismo espacio DIVA, un homenaje al poder de la creatividad a través de artistas, superestrellas y cantantes de ópera clásicos.

El V&A Museum pondra el foco sobre el estampado tartán. Foto: Louie Banks.

Tres citas más, la primera en la National Portrait Gallery, que presenta este 2023 Inspiring People, más que una exposición un programa que estrena un nuevo discurso expositivo de su colección. La segunda, Artists making books: poetry to politics en el Museo Británico, una revisión de genios literarios ocultos entre las salas y los fondos del museo.

Por último, la carrera hasta llegar a la vacuna frente a la covid-19 protagoniza, del 30 de noviembre al 7 de enero de 2024 una muestra en el Museo de Ciencias de Londres. Injecting Hope: The Race for a COVID-19 vuelve la vista a la pandemia mundial para diseccionar la investigación a contrarreloj para obtener la vacuna empleando una mezcla de obras de arte, murales interactivos y otros objetos.

Las últimas tendencias en la mesa

Las novedades llegan también este año a mesas, barras y mercados de Londres.

Es el caso de BOXHALL, un nuevo concepto de los creadores del exitoso BOXPARK qure reunirá en un nuevo espacio en Liverpool Street diferentes propuestas de comida y bebida de calidad.

En la zona de Covent Garden Guinness instalará por su parte Old Brewer’s Yard, con su propia microcervecería, tienda, restaurante con cocina vista y terraza en la azotea.

Guinness aterriza este años en Convent Garden.

Hay un total de 367 restaurantes mencionados en la Guía Michelin solo en Londres, 5 de ellos con tres estrellas y otros 10 con dos además de 54 con una y tres que lucen el distintivo estrella verde Michelin que destaca a los restaurantes que despuntan por sus prácticas sostenibles.

Para presupuestos más ajustados, un total de 35 restaurantes lucen el sello Bib Gourmand que certifica la excelente relación calidad-precio.