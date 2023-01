Las mejores calles de Madrid para ir de rebajas

Aunque cada vez son más los que compran online, también hay quien no renuncia a una buena tarde de compras pateando calles y tiendas, especialmente en temporada de rebajas, donde muchos de los chollos no llegan a las webs de las marcas.

Mientras algunos establecimientos cuelgan ya sus carteles de descuentos y promociones y otras esperan al día de Reyes para estrenar sus rebajas, te contamos cuáles son las mejores calles de Madrid para ir de compras.

Del epicentro comercial de Preciados al callejón de Jorge Juan y de las boutiques de la ‘milla de oro’ a la calle donde se concentra la mayor cantidad de oferta de segunda mano sin olvidar el barrio que emerge como talismán para los cazadores de tendencias o el outlet donde siempre comprar con descuento, este es el mapa de las compras en Madrid.

Encuentra con Booking.com tu hotel al mejor precio en Madrid

Preciados y Gran Vía

La zona comercial por excelencia en Madrid es la que va desde la Puerta del Sol hasta Callao por la calle Preciados y se extiende por Gran Vía.

La Gran Vía es una de las arterias comerciales principales de Madrid. Foto: Paolo Giocoso | ©Madrid Destino.

No hay una gran cadena que no tenga aquí su escaparate y no hay madrileño o turista que no pase por estas emblemáticas arterias que, además, suelen abrir estos días los reportajes de inicio de las rebajas en la televisión.

Con establecimientos abiertos en horarios extendidos durante prácticamente todo el año, en la zona se han instalado últimamente nuevos conceptos como WOW, el primer centro comercial ‘phygital’ de Madrid.

Leer más: 8 restaurantes centenarios de Madrid para viajar en el tiempo

Fuencarral

Al otro lado de Gran Vía, las tiendas continúan entre las calles Fuencarral y Chueca. Aunque ya no existe el Mercado de Fuencarral, donde antaño se concentraban diseñadores noveles y firmas vanguardistas e innovadoras, aún quedan negocios alternativos de moda y calzado, como Pompeii, firmas cosméticas como Lush, sostenible y vegana, o tiendas americanas que encontrarás en pocos lugares más como Victoria Secret.

Calle Fuencarral. Foto: César Lucas Abreu |©Madrid Destino.

Además, estudios de tatuaje, piercing, tiendas de decoración y algunas buenas librerías, como Panta Rhei (Hernán Cortés, 7), así como una gran variedad de cafés, restaurantes y un mercado gastronómico, el de San Ildefonso.

Velarde

También desde Gran Vía podemos adentrarnos en triángulo de Ballesta (Triball) que esta entre la plaza Soledad Torres Acosta (conocida como la plaza de la Luna) y las calles Ballesta, Desengaño, Corredera Baja de San Pablo, Barco y Valverde.

En esta última deben hacer una parada los amantes de la ropa y los accesorios vintage y de segunda mano. De hecho, su fama ha atraído a personalidades de la talla de Sarah Jessica Parker (Sexo en Nueva York) o Sophie Turner (Juego de Tronos).

Foto: La Mona Checa.

Aquí se concentra la mayor parte de tiendas de este estilo como Magpie y La Mona Checa, dos de las veteranas, Biba Vintage, Loop Vintage, Williamsburg Vintage Clothes o El Rincón de la Tía Jo.

En las calles Espíritu Santo, Pez o la Corredera de San Pablo puedes seguir dando rienda suelta a la búsqueda de tesoros únicos con los que además contribuyes a mantener el comercio de barrio y la sostenibilidad del planeta.

Las Salesas

El barrio emergente para los amantes de las tendencias es, sin duda, Las Salesas. Calles como Barquillo, apodada el nuevo ‘Soho’ madrileño, Argensola, Orellana o Fernando VI acogen un buen número de boutiques de diseñadores jóvenes, pero también marcas como Scocht & Soda, Mott o Ancla de Mar.

Interior Le Labo Madrid. Foto: Silvia Suárez.

Además, floristerías que son sueños para tu feed de Instagram, marcas de perfumes de culto como Le Labo, marcas de decoración como Ofelia Home & Decor, librerías que merecen una visita como Taschen o concept stores donde encontrar desde complementos hasta exquisitos objetos de decoración.

La ‘milla de oro’

Aunque la zona en torno al Centro Canalejas gana posiciones para convertirse en la nueva milla de oro madrileña, la auténtica sigue estando entre las calles Serrano, Ortega y Gasset, Jorge Juan y su acogedor callejón, Lagasca o Claudio Coello.

Entre edificios señoriales abren sus puertas las firmas de moda, joyas o complementos más exclusivas del mundo, pero también de bolsos y zapatos artesanos, vinos, sombreros o tocados de encargo.

Joyería en la calle Serrano. Foto: César Lucas Abreu | ©Madrid Destino.

No faltan en este barrio los servicios de personal shopper que ofrecen rutas a medida según los gustos o selecciones de productos para encontrar tesoros con el mínimo esfuerzo.

Goya

Muy cerca, y de nuevo más accesible, se encuentra otra de las grandes arterias comerciales de Madrid, la calle Goya.

Aquí se suceden también diseñadores y comercios minoristas, así como establecimientos de las grandes cadenas, desde el ‘imperio’ Inditex a Uniqlo o Ikea, pero también Fnac o La Casa del Libro.

Para reponer fuerzas, hay también numerosas opciones de bares, cafés y restaurantes de todo tipo y para todos los gustos.

Foto: Las Rozas Village.

Las Rozas Village

Siempre hay descuentos en Las Rozas Village (Calle Juan Ramón Jiménez 3, en Las Rozas), un veterano outlet en Madrid que ofrece mucho más que etiquetas con rebajas.

A unos 30 minutos del centro de Madrid, cuenta con instalaciones al aire libre repartidas en una suerte de pueblo con numerosas boutiques de moda, pero también exposiciones de arte en su espacio The Apartment, música en directo y una oferta gastronómica cada vez más variada.