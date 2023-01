Ruta por los pueblos más bonitos de la Sierra de Francia

Arquitectura serrana y balcones repletos de flores multicolor, murallas centenarias, antiguas fortalezas, palacios y casas blasonadas, iglesias con artesonados mudéjares, yacimientos arqueológicos… Cuesta creer que en la Sierra de Francia, un espacio de estas dimensiones (supera por poco los 628 km2), encajonado al sur de la provincia de Salamanca y haciendo de frontera natural con Cáceres, se cuenten hasta seis municipios declarados Conjuntos Históricos Artísticos.

Razones, sin embargo, no les faltan. Basta recorrer sus valles, enmarcados en el Parque Natural de las Batuecas-Sierra de Francia, para que los encantadores pueblos que forman parte de la Mancomunidad de la Sierra de Francia superen cualquier expectativa.

Reserva con Booking los hoteles más encantadores de la Sierra de Francia aquí

Y es que a sus montañas, bosques, ríos y paisajes tan cautivadores como el Meandro del Melero (seguro que has visto su caprichosa forma aunque puede que no sepas que se encuentre aquí) se unen hasta 15 municipios donde el patrimonio, la gastronomía, las tradiciones y la cultura no se acaban nunca.

La Alberca y otros cinco pueblos están declarados Conjunto Histórico Artístico.

La Alberca

La ruta bien puede empezar por el municipio de La Alberca, en el corazón de la Sierra de Francia y que presume con orgullo de ser el primer pueblo español declarado Conjunto Histórico en 1940, además de uno de los pueblos más bonitos del país (por supuesto, también figura en el club que reúne a los municipios más hermosos de España).

Sus calles de piedra, sus casas con entramados de madera y balcones siempre llenos de flores, como los de la Plaza Mayor, donde destacan también los soportales e hileras de columnas, y los dinteles cincelados con fechas, inscripciones, signos y anagramas religiosos saludan a cada paso.

No hay que perderse, en especial, el antiguo Hospital de Peregrinos y el que alberga el actual Ayuntamiento, además de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XVIII, en la que destaca un púlpito de piedra del siglo XVI.

Soportales de la plaza Mayor de La Alberca. Foto: ©Javier Prieto Gallego.

Además, el pueblo, de unos mil habitantes en la actualidad, tiene una larga tradición de artesanía textil, como los trajes de vistas que destacan con sus bordados de vivos colores, que suelen decorar los balcones en la fiesta de Corpus.

Mogarraz

Mogarraz, también Conjunto Histórico desde 1986, es otro de los pueblos más bonitos de la Sierra de Francia y de toda España (incluido además en la asociación de Los Pueblos más Bonitos de España).

Tradiciones que aún se mantienen vivas como el bordado serrano y la joyería (pueden rastrearse en el Museo Etnográfico-Casa de las Artesanías) o sus más de 400 caños y fuentes centenarias, merecen esa denominación.

Mogarraz. Foto: Mancomunidad de la Sierra de Francia.

Rodeado de bosques atlánticos de robles y castaños, con calles estrechas y sinuosas, entre sus atractivos históricos están la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves, la cruz de los judíos y el Calvario.

Especialmente curioso, además, es detenerse junto a los cientos de retratos de vecinos pintados que adornan las fachadas.

San Martín del Castañar

A poca distancia encontramos San Martín del Castañar, uno de los primeros en ser declarado Conjunto Histórico Artístico de la provincia (lo fue en 1982) gracias al buen estado de edificios como el castillo medieval, con el arco apuntado de la entrada, murallas y torre del homenaje que funciona como mirador, la iglesia de San Martín de Tours, del siglo XIII y la plaza de toros, del siglo XVIII.

Foto: Ayuntamiento San Martín del Castañar.

Cerca, las aguas del arroyo Canderuelo dejan a su paso pozas y cascadas que son especialmente buscadas por residentes y visitantes en verano. En la zona está el yacimiento visigodo de La Legoriza, rodeado de olivares y molinos harineros.

Miranda del Castañar

Conjuntos Históricos de la Mancomunidad de la Sierra de Francia desde 1970, Miranda del Castañar es una preciosa villa medieval que respira pasado y nobleza en cada calle y en cada esquina.

Ubicado en una loma abrupta y en el cruce entre los ríos Francia y Alagón, su antiguo casco urbano fue inexpugnable durante generaciones y, de hecho, sus murallas y su castillo medieval del siglo XV (castillo de los Zúñiga) destacan entre sus principales atractivos, así como las casas de arquitectura popular serrana.

Miranda del Castañar. Foto: ©Javier Prieto Gallego.

Paseando por sus calles nos toparemos con palacetes blasonados, así como una interesante iglesia gótica, la Cárcel Real, la Alhóndiga donde se compraba, vendía y almacenaba trigo, hoy convertida en Ayuntamiento, y la plaza, del siglo XVI, acondicionada para convertirse en plaza de toros (la segunda más antigua de España).

Además, de este pueblo parte El camino de los prodigios, una interesante ruta circular a pie de alrededor de 11 km salpicada de obras de arte que se funden con la naturaleza.

Sequeros

Encaramada a 950 metros de altura, lo que le ha valido el título de ‘Mirador de la Sierra’, esta joya de la Sierra de Francia es una magnífica atalaya para contemplar los valles, sobre todo si uno se acerca al Mirador de la Cruz.

Sequeros. Foto: ©Javier Prieto Gallego.

Asimismo, Sequeros, declarado Conjunto Histórico en 2004, guarda dos edificios declarados de Bien Cultural: una de las pocas plazas de toros de la zona y un teatro que sigue empleándose para diferentes actividades culturales.

Su coqueto casco urbano tiene huellas de las culturas árabe y judía, con callejuelas verdaderamente estrechas como la del Infernillo o la del Concejo, donde balconadas enfrentadas están a punto de rozarse, y con rincones como la plaza Eloy Bullón o la iglesia parroquial.

Garcibuey

Fiel ejemplo de la arquitectura serrana con sus casas de pizarra, adobe y piedra, la iglesia románica de San Andrés, la ermita del Humilladero o las cercanas pinturas rupestres de la Hoyita del Coscorrón, Garcibuey es un vestigio del tiempo de obligada visita.

Garcibuey. Foto: ©Javier Prieto Gallego.

Y es que en este valle podemos asomarnos en poco tiempo a las pinturas rupestres de la Edad del Bronce pero también a un interesante circuito de arte urbano con 19 murales de formatos medio y grande, donde se mezclan retratos hiperrealistas, pinturas naif o animales de estética steampunk.

Villanueva del Conde

También Conjunto Histórico Artístico, en el cuidado casco histórico de Villanueva del Conde las casas tienen patios interiores, llamados huertinas, a las que solo se pueden acceder desde las viviendas o a través de un entramado de callejas.

Es una de las particularidades de este municipio, como también sus fachadas con pórticos de piedra, escaleras exteriores y paredes de tramonera (con entramado de madera).

Olmo e iglesia de San Sebastián y San Fabián en Villanueva del Conde. Foto: ©Javier Prieto Gallego.

La tradición del bordado se ha reinterpretado con esgrafiados y mosaicos que adornan varias de las casas, transformando así espacios emblemáticos en nuevos espacios de encuentro entre diferentes tradiciones artísticas.

Se trata, además, de un buen lugar desde disfrutar de la naturaleza con los senderos, huertas y bancales de vides y bosques de robles, alcornoques y madroños bañados de jaras y tomillos.

Sotoserrano

Aunque, si hablamos de postales de la naturaleza, tenemos que hablar obligatoriamente de Sotoserrano.

Aquí es donde la provincia de Salamanca abraza a la Comunidad vecina de Extremadura con el espectacular meandro del Melero que se forma en el río Alagón.

Meandro del Melero. Foto: Mancomunidad de la Sierra de Francia.

Este enclave situado en el Parque Natural de las Batuecas cuenta además con multitud de caminos y senderos que invitan a practicar senderismo y mountain bike en familia y con amigos. La floración de sus cerezos regala en primavera una postal única para el visitante.

Herguijuela de la Sierra

También se pueden encontrar pinturas rupestres en el Risco de los Altares, cerca de Herguijuela de la Sierra, en un valle donde suelen aparecer huellas fosilizadas de antiguos tribolites.

Herguijuela de la Sierra. Foto: ©Javier Prieto Gallego.

Monjes basilios e incluso un antiguo convento medieval que pende de un precipicio a escasos kilómetros de la localidad son otros reclamos de este pueblo de empinadas calles y arquitectura popular, que tiene una iglesia de siglo XVI dedicada a Nuestra Señora de la Asunción y un olmo que domina la plaza y que solía ser el centro de vida social.

Las Casas del Conde

En la margen izquierda del río Francia se encuentra esta localidad que goza de un microclima que permite crecer los narcisos en enero, así como bancales de olivos y vides que comparten los huertos con árboles frutales; mientras que alrededor del pueblo se encuentran bosques de robles, castaños, alisos y fresnos.

Las Casas del Conde. Foto: ©Javier Prieto Gallego.

Las calles, irregulares y paralelas al río, suelen desembocar en antiguas cruces de piedra que conducen al Calvario. No pierdas de vista los balcones tapizados de geranios de colores.