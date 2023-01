Cinco escapadas para exprimir los puentes de 2023

Aunque aún nos queda la traca final de Reyes con sus roscones, sus regalos y sus churros con chocolate caliente, todos sabemos que después llega la muy temida cuesta de enero. Además de tomar por asalto el sofá de casa y darnos un buen atracón de series, un buen plan para sobrellevarla es empezar a planear nuestras próximas escapadas.

Calendario en mano, hemos hecho nuestras cábalas con los 12 festivos nacionales que tenemos este 2023, hemos seleccionado los que se pueden convertir en puentes y fines de semana largos y hasta hemos escogido los mejores destinos para disfrutar de cada uno de ellos.

6 de enero: Tenerife

No hay mucho margen, es cierto, pero si podemos elegir empezar el año viajando nos decantamos por el sol y las agradables temperaturas que nos esperan en Tenerife (aún queda mucho invierno por delante).

22º prácticamente todo el año. Poco más hace falta para colocar a Tenerife como uno de los destinos más deseados para escapar del frío. Precisamente el buen tiempo permite, en cualquier momento, disfrutar de un día de playa o una piscina natural, caminar por alguno de los senderos que se adentran en frondosos bosques, descubrir impresionantes volcanes y paisajes sobrecogedores o asomarse a imponentes barrancos y acantilados.

Playa de Radazul, Tenerife. Foto: Turismo Islas Canarias.

Contemplar un cielo infinito de estrellas o hacer realidad ese sueño de ver a las ballenas y delfines nadar en libertad, mamíferos que tienen en Tenerife uno de sus santuarios, son otras de las propuestas. Por supuesto, no hay que dejar de explorar el Parque Nacional del Teide, el más visitado de Europa y subir al pico más alto de España (y Patrimonio Natural de la Humanidad), El Teide.

7 abril: Bilbao

El Viernes Santo cae este año en el 7 de abril, lo que nos permite organizar un fin de semana largo (en varias comunidades autónomas es festivo también el 6, mientras en otras lo es el 10) que elegimos para ir a Bilbao.

Tras el 25 aniversario del Guggenheim, que ha sellado el tercer mejor año de su historia al recibir 1.289.147 visitantes, con especial éxito de las muestras Motion, Autos, Art, Architecture, que convirtió el museo en el garaje más exclusivo del mundo, y Jean Dubuffet: ferviente celebración, la ciudad recibe el año repleta de planes.

Proponemos comenzar el día con un buen desayuno en alguno de sus cafés más clásicos y tomar fuerzas para después conocer la ciudad desde el agua. ¿Cómo? Piraguas y canoas, stand up paddle o big sup se pueden alquilar para recorrer la ría del Nervión y su entorno y admirar una perspectiva muy diferente de hitos como los edificios más emblemáticos o la zona oculta de sus puentes.

El Café Iruña, uno de los más emblemáticos de Bilbao. Foto Urban Lenny | Flickr.

Para recuperar fuerzas, entrégate al ‘poteo’ en el Casco Viejo o, lo que es lo mismo, tomar unos vinos y unos pintxos ya sean de rabas, mejillones, champiñones, bacalao o tortilla, entre muchos otros, por el Mercado de la Ribera, las calles de Somerda, del Perro o la Plaza Nueva.

1 mayo: Costa Brava

La Fiesta del Trabajo el 1 de mayo (lunes) que en lugares como Madrid suma un día extra el 2 (Día de la Comunidad de Madrid), nos deja otro fin de semana largo perfecto para un viaje que rompa con la monotonía.

A estas alturas empieza a picarnos el gusanillo de la playa pero no siempre tenemos buen tiempo, por lo que en la Costa Brava y el Pirineo de Girona podemos tener la opción ideal.

Mar y montaña, pero también relax y aventura, paisajes de impresión y magníficos cascos históricos de pueblos y ciudades se reúnen en este lugar que permite tenerlo todo en unos pocos kilómetros.

Teatro Museo Dalí. Foto: Imma Parada | Fundació Gala Salvador Dalí | Archivo PTCBG.

Entre las opciones: perderse por los pueblos medievales del Empordà o por el románico del Pirineo, recorrer el triángulo daliniano, disfrutar de los festivales de música, sumarse a las festividades y tradiciones locales o conocer la literatura de autores gerundenses.

Y no es un decir, en la Costa Brava, por ejemplo, se puede disfrutar de un desayuno literario sobre Josep Pla en Palafrugell, el pueblo natal del escritor, o descubrir la Figueres de Dalí, añadiendo una visita al Teatro Museo Dalí, obra central del mayor artista del surrealismo.

Tras descubrir monasterios que son auténticas joyas como el de Santa María de Ripoll o el conjunto monumental de Sant Pere de Rodes, nos esperan mesas y platos que reúnen 21 estrellas Michelin en 16 restaurantes, desde El Celler de Can Roca a Bo.Tic, Miramar y Les Cols y que, sobre todo, son capaces de potenciar el producto local y el recetario tradicional con gran creatividad.

Tossa de Mar. Foto: Archivo PTCBG.

Totalmente diferente es vivir una experiencia gastronómica a más de mil metros de altura en el Refugio Niú del Aguila, en La Molina, o descubrir los mejores vinos de la DO Empordà a través de su Ruta del Vino y las 32 bodegas adscritas.

Para los primeros chapuzones de la temporada, la Costa Brava ofrece 220 km de costa que abarca playas y calas, muchas conectadas por los caminos de ronda, pero también por rutas para cicloturismo y ciclismo en carretera.

12 octubre: Cádiz

Te avisamos con tiempo: la Fiesta Nacional de España cae este año en jueves, así que ya puedes ir pidiendo el viernes para hacerte con otro de los puentes más interesantes del año, que puedes emplear, por ejemplo, para dejarte caer por Cádiz.

La Caleta, en Cádiz. Foto: Turismo Andalucía.

Tras el mogollón del verano, octubre es un mes perfecto para descubrir la Costa de la Luz (que se extiende por las provincias de Cádiz y Huelva) y bañarse aún en playas y calas mágicas como las de Roche (Conil de la Frontera), las playas de Atlanterra y Bolonia (Tarifa), Caños de Meca (Barbate), Costa Ballena (Rota), los Alemanes (Zahara de los Atunes) o la Caleta, en la propia Cádiz.

Además, la provincia tiene muchos tesoros por descubrir, por ejemplo a través de itinerarios tan originales como la ruta de la miel, entre Jerez de la Frontera, Algeciras, Medina Sidonia y Prado del Rey, entre otros municipios; los flysch del Estrecho, con sus espectaculares panorámicas de acantilados y salientes; la ruta de los bandoleros por la Sierra de Cádiz; o la que ahonda en la importancia del caballo y el toro en la provincia, visitando desde el hogar del famoso Toro de Osborne a ganaderías bravas, museos taurinos y plazas emblemáticas como las de El Puerto de Santa María y la de Villaluenga del Rosario.

Uno de los postres que se pueden degustar en el Museo de la Miel. Foto: Cádiz Turismo.

6-8 diciembre: Valencia

´Macropuente’ a la vista para terminar el año. Los días 6 y 8 de diciembre, días de la Constitución Española y la Inmaculada Concepción respectivamente, caen este año en miércoles y viernes. Antes de sumergirnos en la vorágine navideña, proponemos pasarlos en Valencia, cada vez mejor conectada por tren (a la oferta de Renfe y Ouigo acaba de sumarse Iryo) y con mucho que celebrar este 2023.

Y es que si 2022 la ciudad ostentaba los títulos de Capital Mundial del Diseño y Capital Europea del Turismo Inteligente, este 2023 no será menos, con la celebración del Año Sorolla y la gala de The World’s 50 Best Restaurants, la apertura de un nuevo centro de arte contemporáneo o los preparativos para la capitalidad verde europea.

Foto: Fundación Hortensia Herrero.

Podemos seguir al gran pintor de la luz en exposiciones como la que organiza el Museo de Bellas Artes o bien rastrear sus huellas en los lugares vinculados a su figura, como su casa natalicia, la iglesia de Santa Catalina donde fue bautizado, el Centro del Carmen -antigua escuela de Bellas Artes donde se formó-, el Centro Cultural Bancaja, que suele dedicarle exposiciones temporales o la playa de la Malvarrosa, que inspiró algunas de sus escenas más famosas.

También en clave artística hay que dejarse caer por el Palacio de Valeriola (Calle del Mar, 31), que albergará desde 2023 una nueva colección de arte moderno gracias al Centro de Arte Hortensia Herrero, cuya apertura está prevista durante el segundo semestre, y reunirá obras de artistas como Andreas Gursky, Anselm Kiefer, Georg Baselitz o Anish Kapoor.

Se trata de un espacio que viene a completar el circuito de arte moderno de la ciudad junto al IVAM, Bombas Gens Centre d’Art o el recién inaugurado CaixaForum València.

Además, y aprovechando que este 2023 Valencia se convertirá en junio en capital grastronómica mundial gracias a la celebración de los premios The World’s 50 Best Restaurants, conocidos como los ‘Oscars de la restauración’, merece la pena descubrir su cara más gastronómica.

Para ello, nada como visitar sus diferentes mercados, reservar en los restaurantes de referentes a nivel culinario como Quique Dacosta, Ricard Camarena o Begoña Rodrigo, o probar las novedades de bares y restaurantes recién llegados como Gran Martínez (Avenida del Puerto, 318), instalado en una antigua farmacia de finales del siglo XIX en la zona del Grau que vuelve a la vida como espacio para la música y los mejores cócteles (también ofrecerá una carta de picoteo).

Villa Indiano en Burjassot para disfrutar de la cocina tradicional valenciana en un jardín cultural de 2.500 m2, el restaurante Begin, en la zona de negocios de la ciudad (Avenida Cortes Valencianas, 50), o el bar del nuevo hotel Soho Boutique Turia (Calle Grabador Esteve, 36) a un paso del Jardín del Turia son otras de las propuestas que no hay que perderse.