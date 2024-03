Nordez-Acciona y Solarpark apuestan por la «seguridad verde» de una multinacional con sede en Valencia

Dos grandes empresas españolas, Nordex-Acciona y SolarPark, compañías generadoras de energía eólica y solar, respectivamente, han apostado por la «seguridad verde» de Bauwatch, multinacional europea dedicada a las soluciones de videovigilancia para diversos proyectos de construcción, obras y mantenimiento cuya sede española se encuentra en Valencia.

La firma holandesa del holding Haniel Group eligió la Comunitat Valenciana como sede en España por estar «en el centro del litoral mediterráneo y a medio camino entre Madrid y Barcelona» y desembarcó en la capital valenciana a finales del pasado año, tal y como contó Economía Digital.

La compañía tiene sede en Países Bajos, 15 años de experiencia, presencia en seis países extranjeros donde con más de 6.000 torres de vigilancia atiende a 25.000 clientes en toda Europa. En 2021, la empresa fue adquirida por Haniel Group, holding con más de 21.000 empleados.

Ignacio González, director de BauWatch España, explicó a Economía Digital que la elección de Valencia para el desarrollo del negocio se produce por un tema logístico. «Estamos en el centro del litoral mediterráneo y a medio camino entre Madrid y Barcelona. Las tres principales áreas del sector de la construcción que es nuestro principal target aunque no el único», aseguró a este diario Ignacio González, que apuntó que la situación geográfica de Valencia es «ideal» para crecer. Actualmente, BauWatch España cuenta con un equipo de ocho personas, de las que seis están en las oficinas de Riba-roja de Túria.

Ahora, en un momento crucial en la historia en que la transición hacia fuentes de energía renovable es fundamental, cada vez más parques de energías renovables priorizan la seguridad de sus instalaciones y protección de sus equipos frente a robos e intrusiones, cada vez más comunes. Por ello, Nordex-Acciona y SolarPark han optado por la implementación de medidas y torres de videovigilancia en sus instalaciones.

Y es que España ha sido testigo de un crecimiento notable en proyectos de energía verde en los últimos años. Según datos del último informe del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la capacidad total de generación de energía renovable en España ha experimentado un aumento constante, con un énfasis particular en la energía eólica y solar.

Este crecimiento refleja el compromiso del país con la reducción de emisiones de carbono y la transición hacia un futuro más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. La construcción y mantenimiento de campos de energía renovable, tanto eólica como solar, involucran materiales costosos y equipos especializados que a menudo son vulnerables al robo, vandalismo y otros actos de sabotaje.

Además, el aumento en la demanda de paneles solares y turbinas eólicas ha contribuido a la escalada de los precios de estos componentes, lo que subraya la urgente necesidad de medidas de seguridad adecuadas para proteger las inversiones y garantizar la continuidad operativa de estos proyectos.

Los casos de Nordex-Acciona y Solarpark

A finales de 2023, la empresa Nordex, parte del relevante grupo español de construcción de infraestructuras Acciona, tenía que hacer la reparación de un aerogenerador en el parque eólico Gecama en Cuenca. Uno de los rodamientos del eje de las palas se rompió y este tipo de reparación requiere desmontar por completo la parte superior del aerogenerador (todas las palas y el motor).

Se trata de una reparación que suele llevar varias semanas. Dada su complejidad, era necesario proteger y vigilar los materiales usados en las labores de reparación así como la maquinaria, además de proteger a personas que pudieran acceder a la zona y que pudieran estar en peligro por objetos punzantes y otras herramientas. Se instaló una torre de videovigilancia de BauWatch Solar, que funciona mediante energía solar (paneles

solares) y es completamente autónoma y autosuficiente, aún en días nublados.

Otra de las empresas que ha implementado una torre de seguridad BauWatch Solar es Solarpark, empresa de Sevilla dedicada a la construcción de plantas fotovoltaicas en todo el mundo. En este caso, en esta instalación de paneles solares tenía sentido implementar una torre de videovigilancia que funcionara con la misma tecnología que crean.

“Normalmente las plantas solares están situadas en lugares remotos sin electricidad. Esta situación es muy crítica cuando se inicia la construcción del proyecto, ya que es muy común que se produzcan robos debido a la falta de luz, a que no hay nadie cerca del lugar y a que aún no hay electricidad. Al tratarse de una construcción energética, tienen mucho material eléctrico y fotovoltaico (cableado, paneles solares, máquinas, etc) por proteger”, comenta Adrián Tamarit, ingeniero de servicio de BauWatch.