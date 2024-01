«Marie Claire es una operación que aprobó el Consell (Puig), no los órganos del IVF»

Enrique Montes dirige el Instituto Valenciano de Finanzas. En la entrevista con Economía Digital, la primera que concede en la legislatura, desgrana cómo se hizo la operación de Marie Clarie, rescatada por el ejecutivo de Ximo Puig y que entró en concurso de acreedores dos días después de que los socialistas perdieran las elecciones. En otra parte de la entrevista explica los objetivos y estrategias del IVF.

¿Hay alguna operación o empresa que sea la piedra en el zapato para el IVF o que te preocupe por las gestiones heredadas del gobierno anterior?

La operación más problemática que hemos heredado es Marie Claire y es verdad que Marie Claire está fuera del balance del IVF. En ese sentido, el anterior director diseñó un mecanismo. Creó un fondo para operaciones que se salen de la operativa o de la política crediticia del IVF. Creó un fondo que se dota con recursos del presupuesto de la Generalitat y en ese fondo se gestionan este tipo de operaciones, digamos de alguna forma estratégica o que tienen una finalidad distinta a la que tiene la cartera habitual nuestra. Se creó Fininval y, a través de este fondo separado del balance del IVF, es como se financia Marie Claire.

¿Así se evitaba el contagio a las cuentas de IVF?

Claro. Si no, imagínate.

Has comentado (en la otra parte de este misma entrevista) que la idea del IVF es dar financiación para inversiones productivas de hasta 5 millones de euros. ¿Cómo puede dar el IVF en junio de 2022 a Marie Claire 12 millones y que entre en concurso en mayo de 2023?

La operación de Marie Claire tiene como varias fases. Hubo una primera operación de dos millones y medio, creo recordar, que ya se hizo con Fininval, y después una segunda operación, con un crédito participativo y otro ordinario, del entorno de unos 10 millones de euros y, en teoría, el “rescate” o la financiación para salir de la situación de crisis estaba cubierta porque había un plan de negocio y hubo un cambio en la gestión. Así se diseñó.

El plan de viabilidad lo firma Deloitte, que es el auditor de la compañía. ¿Es lógico que el plan de viabilidad lo haga la misma empresa que la audita?

Entiendo que aquello responde a una convocatoria y un diseño de la operación. En la convocatoria no hay restricciones. Se pedía una plan de viabilidad por un experto independiente. Si no se establecía esa limitación de que no coincida con el auditoria, pues no lo sé. Aquello se gestionó de forma separada a lo que es el funcionamiento y las políticas del IVF y, por tanto, tenemos que verlo de esta forma, como una gestión diferente a lo que es la política crediticia. Aquello lo interpretó más como una decisión de gobierno que se articula en un vehículo separado y que se articula en base a una convocatoria que establece una serie de cautelas en el sentido de pedir distintos informes pero no va más allá. Así, la operación cumple los requisitos y los requerimientos que se establecen en convocatoria, y, por ello, se monta ese expediente y al final, también es cierto, que lo aprueba el propio Consell (en referencia al ejecutivo de Ximo Puig). Marie Claire es una operación que aprobó el Consell, no los órganos del IVF.

Otra decisión que se tomó en esta operación que, como has dicho, fue política, consistió en nombrar de CRO a José Carlos Ballester. ¿Es un riesgo de administración de hecho de la compañía, siendo por tanto la Generalitat responsable de todas las deudas de Marie Claire, si el anterior gestor del IVF designó con nombre y apellidos al CRO de dicha empresa?

Cuando dices con “nombre y apellidos” no acabo de entender a lo que te refieres.

Habéis tenido acceso a todo el expediente de Marie Claire y, entiendo, que las actas del consejo de administración las conocéis.

Sí. Las podríamos conocer pero no estamos en el consejo. Yo no he visto las actas del consejo. El que estaba en el consejo es el CRO y tendría que ver lo que dices. Los contratos de financiación en los que se fijan las condiciones sí que estaba el CRO pero no el nombre de José Carlos Ballester. Otra cosa es que hubiera algún tipo de consulta o indicación, que yo no sé porque yo no estaba en el consejo.

La última información que desde Economía Digital hemos publicado es que el administrador concursal de Marie Claire tiene sus reservas a un plan en el que no hay quita pero sí una larga espera. ¿Coincides con la opinión del administrador concursal de Marie Claire? ¿Hay posibilidad de convenio?

En el tema del concurso, desde el momento en que se designó al administrador concursal, hemos tenido con él varias reuniones. Cuando yo asumo la dirección del IVF, ya estaba la sociedad en concurso. Yo tuve una primera reunión con la compañía y apareció el administrador concursal que fue el que asumió la gestión del tema. Con él hemos tenido varias reuniones y es verdad que él desde el principio se mostró muy escéptico respecto al convenio que había presentado la compañía. Duda desde por la propia estructura del convenio, sin quitas y con una espera muy importante sobre todo en la parte de la deuda subordinada participativo. Los préstamos participativos del IVF se quedaban al final de los 10 años del calendario.

¿Y cómo se pagaban?

Era una especie de bullet que se pagaba con los excedentes del plan de negocio, cosa muy optimista evidentemente. Es verdad que se articuló sin quitas y el administrador concursal, desde el primer momento, nos dijo que era muy escéptico en la viabilidad de ese convenio y que iba a hablar con todo el mundo. Nosotros al administrador concursal desde el primer día le dijimos que el IVF, como principal acreedor, iba a hacer todo lo que estuviera en su mano para que hubiera un convenio con viabilidad. Es decir, si se planteaba un convenio alternativo, nosotros estamos dispuestos a llegar a un convenio alternativo.

¿Es preferible una quita, pero con viabilidad, que un proceso que acabe liquidación?

Efectivamente. ese es un poco lo que nosotros le trasladamos desde el principio al administrador concursal.

Desde el punto de vista del análisis técnico financiero, es mejor cobrar una parte que no tener nada pero, al tratarse de dinero público, supone renunciar a derechos de cobro que tienen los valencianos. ¿En caso de quita se abrirá una investigación en busca de responsabilidades por parte del anterior gobierno que gestionó Marie Claire?

Evidentemente, esto es un tema que se tendría que estudiar en su momento. Ahora mismo, no se plantea. También hay que decir que el IVF tiene operaciones que han devenido en procesos concursales y con quita. Esto es habitual en el tráfico mercantil. Otra cosa es que el IVF advirtiera que hay algún elemento que se tiene que revisar, pues lógicamente lo revisaremos.