«Valencia está preparada para más fábricas de coches. Somos garantía de calidad y éxito»

Paco Segura es el CEO y presidente de Grupo Segura. Ha asumido la presidencia de AVIA, la agrupación de proveedores de Ford que se ha rebautizado como cluster de la movilidad.

Es miembro del comité ejecutivo de la CEV, del lobby AVE, patrono de la Fundación Premios Jaume I, de cátedras en la Universitat de València (UV) y en la Universidad Politécnica de València (UPV) y presidente de la falla Convento Jerusalén. Ahora asume la presidencia de la patronal específica de su negocio. ¿Qué espera aportar?

La dedicación no va a ser la misma que en donde estaba ya. Una cosa es apoyar y otra es estar mucho más activo al ser el presidente. Una de las cuestiones estratégicas es consolidar el Mobility Innovation Valencia. AVIA se ha ajustado a los tiempos y a las tendencias del mercado. Hablar sólo de automoción no tiene sentido sino que tenemos que hablar de movilidad en 360 grados. Tenemos que estar en el vehículo de cuatro ruedas de propulsión eléctrica mientras estamos en la transición desde el vehículo térmico pero hay que profundizar también en la conectividad y todo lo que significa el vehículo autónomo.

¿Qué retos afronta el sector?

Desde AVIA sabemos que nos tenemos que actualizar. Estamos en la cuarta revolución industrial y hay industrias que aún no se han sumergido completamente en ella. En mi primer discurso como presidente hice un llamamiento a que tenemos que intensificar la digitalización en nuestro sector, que es un tema de presente que va a ser obligatorio. Las empresas que estén desactualizadas pueden acabar fuera del sector.

Otro tema muy relevante es la descarbonización y la sostenibilidad que marcan los clientes. Hay clientes que nos exigen en 2025 que toda la energía que consumamos sea 100% renovable, cuestión que ahora mismo no es posible ya que no hay suficiente energía renovable para cubrir el 100% de las necesidades de las empresas. Pero la automoción ya lo exige. Además, quieren que para 2050 esté descarbonizada toda la cadena de valor. Aunque parezca una fecha lejana, supone un esfuerzo extraordinario que todo componente que se monte en un vehículo tenga cero emisiones de fabricación. Hay que trabajar mucho la economía circular para el reciclaje. Estas líneas las vamos a trabajar desde AVIA porque son cuestiones claves para nuestro sector.

La mayoría de los asociados de AVIA están muy afectados por el futuro de Ford Almussafes. ¿Qué perspectivas hay?

Va a haber un movimiento muy importante de trabajadores de Ford con más de 1.100 salidas y esto tiene su repercusión en los proveedores. El cálculo que hacemos siempre ha sido que por cada trabajador en la factoría, hay tres empleos en el suministro de componentes y la economía de alrededor. Obviamente, ese cálculo sigue ahí. La salida de trabajadores de Ford por la caída de la producción puede provocar una salida adicional de 4.000 trabajadores. Esta cifra no es oficial sino la estimación que hacemos AVIA.

La contrapartida a Ford Almussafes es la gigafactoría de Volkswagen. ¿Han llegado oportunidades de negocio a los socios de AVIA?

Las oportunidades aún están en estudio. A nivel de balance de empleo en la Comunidad Valenciana, obviamente vamos a tener pérdida de trabajo por la menor fabricación de vehículos de Ford Almussafes y se van a crear empleos en PowerCo. Esto no significa que los que salen de Almussafes se vayan a trabajar a Sagunto. Habrá una parte pero no la totalidad. El suministrador de componentes de Ford que deje de servir piezas no va a tener más oportunidades que otra empresas para ser proveedor de PowerCo. Desde luego, hay que buscar las oportunidades porque la experiencia que tenemos es muy importante y somos expertos fabricantes pero no son similares las piezas de Ford y PowerCo.

Mientras llega lo que ocurrirá a partir de 2026, ¿qué momento está pasando ahora la automoción valenciana?

Tenemos las cifras de fabricación de 2023 con la pérdida de S-Max y Galaxy y, de momento, se prevé estabilidad en los volúmenes de demanda de Ford Almussafes.

Al margen de los ya ejecutados, ¿hay riesgo de nuevos despidos en los años 2024 y 2025?

Quiero ser optimista y mientras se mantengan los volúmenes de fabricación no debería haber despidos adicionales. Otra cosa es que hubiera una vuelta más de tuerca, cosa que no esperamos. Tenemos claro que los volúmenes de los vehículos que se han dejado de fabricar no eran buenos y que el Ford Kuga es un top en ventas de su segmento, lo que nos permite pensar en una cierta estabilidad de la demanda.

Primero con Emilio Orta a la cabeza y después acelerado con Mónica Alegre, AVIA ha crecido notablemente en socios. ¿Qué margen de crecimiento tiene y qué objetivos debe lograr para reafirmarse como cluster de movilidad?

Apostamos por una estabilidad en el número de socios tradicionales, que actualmente estamos en el entorno de 120. Además, tenemos la intención y la seguridad de que el giro que está dando AVIA hacia la movilidad va a permitir aumentar el número de socios. Estimo un crecimiento del 20% en los próximos años.

La primera reunión que ha tenido como presidente de AVIA ha sido con los representantes políticos. ¿Qué necesita la industria de la automoción valenciana?

Es muy importante que tengamos un reconocimiento inequívoco como representantes del cluster de movilidad. Tiene que existir un único referente. No tiene sentido las duplicidades de asociaciones de vehículo eléctrico, luego otra de hidrógeno y otra de biocombustibles. AVIA es el referente de la movilidad y aborda al sector con todos los elementos necesarios con visión 360 grados.

Además, teniendo en cuenta el escenario que tenemos, la flexibilidad laboral es fundamental así como rebajar la carga impositiva con una reforma de la Seguridad Social.

¿Cómo ve la transición energética que vive el sector?

Hay que hacer las cosas de manera ordenada. Me preocupa mucho que a nivel europeo se cumpla con una reglamentación muy estricta mientras los puertos están abiertos a cualquier vehículo que venga de otros países sin cumplir la misma regulación y con costes más reducidos. Esto es muy importante.

AVIA defiende una movilidad sostenible en el que el vehículo eléctrico va a ser muy importante pero también defendemos los biocombustibles y, por supuesto, el hidrógeno. Hay marcas como Stellantis y Toyota que ya están trabajando en ello. Stellantis tiene tres plantas en España y muchas empresas de AVIA están ya trabajando con ellos.

A nivel de infraestructuras, es necesario mejorar los puntos de recarga. La administración se tiene que hacer cargo de una infraestructura total de recarga.

¿Ha trasladado Ford a AVIA el compromiso de acudir al Perte2?

Nosotros no tenemos absolutamente ninguna noticia.

¿Está la Comunidad Valenciana preparada para captar nuevos fabricantes de automoción?

Rotundamente sí y más en estos momentos que tenemos sobrecapacidad de producción instalada. Valencia ha estado fabricando 400.000 vehículos y ahora estamos lejos de 200.000. Valencia está preparada para más fábricas de coches. Somos garantía de calidad y éxito.

Respecto al debate sobre qué coche me compro, ¿qué tecnologías podrá elegir el usuario en los próximos años?

El consumidor tiene que elegir el vehículo que más se adecúe a sus necesidades cumpliendo la normativa vigente. Desde AVIA apoyamos todos los vehículos que se están fabricando actualmente.