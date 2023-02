Range Rover Velar 2023: Cambia tanto que es casi un nuevo modelo

El Range Rover Velar inició su comercialización a mediados de 2017, pero por aquel entonces ya se concibió pensando en formar parte de la gama actual de Range Rover, con el Range Rover Sport y el Range Rover “a secas” como hermanos mayores. Esto es algo que se percibe no solo por el lenguaje de diseño minimalista que comparten estos tres modelos (con líneas rectas, cinturas elevadas, pocos pliegues en la chapa o tiradores encastrados en las puertas, entre otras características). El Range Rover Velar nació “grande”, con una longitud de 4,80 metros que prácticamente le solapaba con el Range Rover Sport de la época, un tamaño ilógico entonces pero totalmente intencionado que ahora le separa lo justo y necesario de los 4,95 metros que mide el nuevo Range Rover Sport.

Sirva esta reflexión para entender que Jaguar Land Rover no lanza hoy una simple actualización del Velar, sino que en realidad coloca en su gama un modelo concebido estratégicamente hace ocho años o más para formar la actual gama Range Rover. Además, como es habitual en el fabricante británico, sus ciclos vitales no son las cinco o seis años habituales de un Volkswagen Golf, sino que se sitúan más cerca del doble de esa cifra, algo que aplaudimos, ya que entendemos que no es sostenible ni necesario poner fechas de caducidad tan tempranas a los actuales desarrollos, renovaciones que a día de hoy no tienen más justificación que la pura moda.

Cambios profundos en el Range Rover Velar

Entrando en materia, el Range Rover Velar experimenta sutiles cambios en su carrocería (que ya había sido diseñada alineada con la de sus actuales hermanos mayores), en la que la modificación más profunda lo encontramos en los faros, si bien también se renuevan la parrilla, los parachoques o las taloneras, mientras que los cambios de calado los encontramos en los interiores y en la parte mecánica.

Con respecto a los primeros, el Velar adopta el aire lujoso y minimalista de los actuales Range Rover y Range Rover Sport, con un salpicadero inédito y novedades como un equipo de sonido Meridian de gama alta con tecnología de cancelación de ruido (como los auriculares) a través de sus altavoces para lograr que el habitáculo sea aún más silencioso, además de asientos de nuevo diseño con tapicerías de materiales inéditos, incluida una tela de fibras sintéticas.

Novedades bajo el capó del Range Rover Velar

También hay importantes novedades en la gama mecánica, que se alinea con la de sus hermanos mayores. Al fin y al cabo, el Velar cuenta también con conjuntos de motor y transmisión dispuestos de forma longitudinal, a diferencia del Range Rover Evoque, en el que la mecánica se coloca transversalmente como en cualquier vehículo “pequeño”.

Así, en la mayoría de circunstancias los motores del Velar envían el par al eje posterior, y el tren delantero se conecta solamente cuando es necesario y siempre de forma automática. Y ahora toca precisamente hablar de los motores.

Bajo el capó del Range Rover Velar podemos encontrar tres sistemas de propulsión diferente: dos diésel con hibridación ligera (D200 y D300) y un gasolina híbrido enchufable (P400e). El Velar D200 recurre al motor de cuatro cilindros y dos litros para entregar 204 CV y 430 Nm, mientras que el D300 emplea el motor de seis cilindros y tres litros, que desarrolla 300 CV y 650 Nm. Por su parte, el PHEV combina un motor de gasolina de cuatro cilindros y dos litros (que entrega 300 CV y 400 Nm) con un motor eléctrico de 143 CV y una batería de 19,2 kWh, con la que logra 64 kilómetros de autonomía puramente eléctrica.

El Range Rover Velar 2023 ya está a la venta

Con todo ello, el renovado Range Rover Velar inicia ahora su comercialización en España con un precio de partida de 77.600 euros, si bien es probable que tardemos en ver las primeras unidades circulando por nuestras carreteras, ya que el fabricante británico sigue siendo uno de los más afectados por las crisis de los semiconductores, el transporte o el Brexit hasta el punto de haber tenido que retirar ocasionalmente de la oferta algunas versiones de sus modelos para evitar acumular más retrasos en las listas de espera de sus clientes.

En cualquier caso, con la renovación del Velar, Land Rover cuenta hoy con una gama muy atractiva y actualizada en la que el creciente lujo de sus modelos no ha dejado olvidadas las prestaciones fuera del asfalto que realmente dan sentido a esta marca británica, algo que en el caso del Velar esperamos poder comprobar muy pronto.

Las claves del Range Rover Velar