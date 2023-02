El Corte Inglés cuenta en su catálogo con la versión ‘low cost’ del zapato de la familia real

Todos queremos sentirnos siempre tan cómodos como en casa. Y ahora la moda del loungewear lo permite. Cada vez es más habitual salir con prendas parecidas a las de casa, por ejemplo conjuntos de punto o pijameros, cómodas y estilosas. Lo mismo sucede con los zapatos. Esta temporada lo hemos visto con los botines UGG estilo años 2000 forrados en pelo, que mantienen nuestros pies abrigados y cómodos en invierno.

Pero muchos no usarían esos zapatos, incluso si fueran la moda más popular. Todos tienen derecho a vestirse como se sientan cómodos. Por, eso, puedes optar por un clásico favorito de las royals y las más elegantes, los slippers. Un cruce entre bailarinas y mocasines, añaden la máxima sofisticación al look. Y debido a que nunca pasan de moda, se consideran una de las mejores opciones para invertir en calzado del día a día. Así que no te pierdas estos de Parfois rebajados en El Corte Inglés.

Zapato slippers Parfois El Corte Inglés

En El Corte Inglés hemos encontrado este modelo de o más elegante, unos slippers confeccionados en tejido 100% piel vacuna, color negro. Tienen suela plana. La punta es cuadrada y el diseño combina muy bien con unos pantalones de pinzas, conseguirás un outfit ideal para ir a la oficina.

Ideales tanto para el día como para la noche, muy lujosos, cuentan con un pequeñísimo tacón de piano de un centímetro y medio. Además, están adornados con costuras y cuentan con el detalle de hebilla con tachas en la parte frontal del zapato.

A mitad de precio, estos slippers son perfectos para combinar con una americana o un vestido de invitada cuando toca bailar y nuestros pies nos dicen que ya no pueden llevar tacones. El descuento es del 50%, por lo tanto, su precio final es de 19,99 euros (antes 39,99 euros).