Estos son los mejores escritorios para trabajar desde casa

Cuando empezó la pandemia, muchos no podían imaginarse que el teletrabajo iba a durar tanto tiempo después. Hoy, sin embargo, se está combinando con una paulatina vuelta a la oficina. Algunas empresas han establecido el teletrabajo como el único modo de trabajar.

En la situación en la que vivimos, en la que combinamos el teletrabajo con los días para ir a la oficina, ha obligado a muchos a contar con una mesa lo suficientemente amplia para que seamos tan eficientes en nuestra jornada laboral en casa como en la oficina.

Con esto en mente, te dejamos una selección de los mejores escritorios para colocar en tu habitación o salón. Cada uno de ellos tiene una serie de características que los convierten en los más indicados para según el uso que le quieras dar, incluyendo el tamaño de la mesa y el material del que está hecha, para evitar rayajos.

Mesa de escritorio con estantería de cinco huecos en blanco Artik (blanco mate) y Roble Canadian. Reversible, puede ir tanto a izquierda como derecha, para adaptarla a cualquier tipo de espacio. Fabricado con melanina de gran calidad y de larga durabilidad. Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente; por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo; requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes); no incluye los objetos de decoración y accesorios (cestas no incluidas). Medidas de la mesa: 120 cm (largo) x 73 cm (alto) x 50 cm (fondo); medidas de la estantería: 144 cm (alto) x 53 cm (ancho) x 25 cm (fondo).