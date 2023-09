LIDL se suma al ‘low cost’: las equivalencias de su catálogo con perfumes de lujo

Dentro de todos los aspectos que constituyen una parte fundamental de un outfit, el perfume es uno de los más importantes. Y es que aunque pueda no parecerlo en primera instancia, un buen olor determina una de las partes más importantes en lo que se refiere a nuestro aspecto en un momento dado.

Y no solo eso, sino que, más allá de buscar un buen olor, encontrar el olor que se adapte de forma ideal a nuestro olor corporal no es tarea sencilla. Y con el paso del tiempo, una vez que hayamos dado con el perfume perfecto, este se habrá convertido en un aspecto fundamental de nuestra personalidad.

Existen cientos de opciones por las que podemos apostar, desde las más asequibles hasta otras fragancias de lujo, caracterizadas por olores de lo más atractivos pero, al mismo tiempo, por unos precios muy restrictivos que no las convierten en perfumes aptos para todo el mundo. Sin embargo, hace no mucho hablamos sobre las equivalencias de colonias de Zara con grandes marcas. Y como no podía ser de otra forma, en Lidl no iban a ser menos. Y en Instagram ya se han encargado de viralizarlo.

Las equivalencias de perfumes de Lidl con fragancias de lujo

En la tienda de Inditex observamos como contaban con equivalencias tanto para perfumes de hombre como de mujer. En otras plataformas como Mercadona, apuestan directamente por las fragancias femeninas. Y en el día de hoy, nos centraremos también en las colonias femeninas que podemos encontrar en el catálogo de Lidl.

Y comenzaremos por una de las más buscadas de la cadena germana. Una colonia que en ningún momento busca ocultar su inspiración en una colonia de lo más famosa. Como su propio nombre indica, el perfume De Amor representa una imitación de Amor Amor de Cacharel, una colonia ideal para ocasiones especiales y románticas, pero, en esta ocasión, por un precio de tan solo 5,99 euros.

Optando por un lujo aún mayor, el perfume Madame Glamour es la propia versión de Lidl de la famosísima colonia Coco Mademoiselle de Chanel. Un perfume que brinda un olor de alta calidad, caracterizado por unas notas dulces con olor a vainilla que representan la feminidad en su máxima expresión. Y frente a los aproximadamente 150 euros que cuesta el perfume original, esta podrá ser vuestra en Lidl por tan solo 4,99 euros.

Continuando por algunas de las colonias que imitan algunas de las más conocidas del mercado de los perfumes, Lovely es una versión de la famosísima J’Adore de Dior. Una colonia que está caracterizada por un toque frutal que destaca gracias a una composición de pera, bergamota y frutos rojos, que aportan un toque de frescura y vitalidad en cualquier ocasión que podamos necesitarla, por un precio de tan solo 3,99 euros.

Por otra parte, si lo que buscas es una colonia algo más rebelde, la fragancia Stylish Girl, una representación del perfume Good Girl de Carolina Herrera, es una opción ideal. Una colonia que destaca por un olor dulce, gracias a las notas avainilladas y al toque floral que la compone, y que la convierten en la fragancia ideal para acudir a cualquier ocasión. Un perfume que, al igual que el resto, ofrece una versión ‘low cost’ de esta lujosa colonia por un precio de tan solo 5,99 euros.

Unas opciones que son ideales para brindarnos un fondo de armario a bajísimo precio en lo que a perfumes se refiere. Y es que invirtiendo una cantidad cercana a los 20 euros, podremos tener en nuestro armario varios perfumes caracterizados por un olor de lujo, y que podemos aprovechar para cualquier situación que se nos ponga por delante en el día a día.