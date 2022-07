Los mejores accesorios para la bicicleta

‘Las bicicletas son para el verano’, escribía Fernando Fernán Gómez en su obra de teatro de 1977. Lo cierto es que muchos aprovechan el verano para desempolvar su bicicleta y echarse a la carretera. La bicicleta puede ser una genial forma de trasladarte por donde vayas de vacaciones.

Para hacer tu experiencia lo más completa posible, no hay que olvidar algunos accesorios ligados a la seguridad, como es el caso del casco, rodilleras o coderas. No obstante, el mundo de accesorios para la bicicleta no se queda ahí. Cada vez es más común necesitar un sitio donde colocar un gps, para no perdernos; unas ruedas a prueba de cualquier pinchazo, o incluso una pequeña bolsa de viaje en caso de que la travesía sea larga.

Por eso, te dejamos una serie de accesorios que, sin duda, no querrás dejarte en casa este verano.

Para el camino

La bolsa de sillín para bicicleta Jeebel funciona como una especie de alforja de entre 3 y 10 litros. Tan solo fíjala a la barra del sillín sin necesidad de portaequipajes. Está fabricado con material PVC, impermeable, resistente al frío, fuerte y fácil de limpiar. En la parte trasera de la bolsa se puede colocar una luz trasera. Las correas de velcro y las hebillas hacen del proceso de instalación algo fácil. Combinado con las correas de compresión, se reduce el efecto de péndulo asociado a las grandes cargas traseras la bolsa está alineada con el eje de la bicicleta para que la distribución del peso esté siempre centrada. Junto a la bolsa hay una correa de goma a la que puedes sujetar tu bomba de aire, el casco y cualquier otra cosa que necesites. Jeebel Bolsa de Sillín para Bici, Bolsa de Bicicleta Trasera Bolsa Almacenamiento de Asiento Deportiva 10L Alforjas de ​Tija Sillín de Impermeable Ligera para Ciclismo MTB Carretera Mountain bike Precio de compra: 49,98 € Ranking: 1 Premio: Resistente Puntuación: 99

No te pierdas

Desde Velmia nos llega un soporte móvil para bicicleta con bolsa impermeable. Es ideal para la navegación, tan solo tienes que instalarla en el manillar con su cierre adhesivo y podrás disfrutar enseguida de un espacio de almacenamiento para móvil, batería externa, llaves… Es apta para smartphones, por lo que podrás convertir tu móvil en un dispositivo de navegación perfecto. Velmia Bolsa Impermeable para Bicicleta, Soporte de Móvil Ideal para Rutas, Funda para Manillar Resistente a la Lluvia, Funda de móvil para Bicicleta el Accesorios Bicicleta. Precio de compra: 19,99 € Ranking: 2 Premio: Espacioso Puntuación: 97

Circula con seguridad

Los neumáticos para bicicletas Fincci de caucho tienen una gruesa capa antipunción en su interior. Esta goma flexible de 3 mm ofrece una protección duradera contra objetos afilados, gracias a su composición de nylon de alta calidad y de caucho. Su banda de rodadura rápida de alta tracción ayuda a una conducción más rápida y cómoda. Además, proporciona un buen agarre en superficies desiguales como carreteras asfaltadas o pavimento. Neumático de reemplazo perfecto para bicicletas de montaña o carretera con ruedas de 26”. Fincci Par de Neumáticos para Bicicleta Híbrida Cubiertas con 3mm Anti Pinchazo 26 x 1,95 50-559 Schrader Tubos Interiores Precio de compra: 42,90 € Ranking: 3 Premio: Antipinchazos Puntuación: 95

Nadie se queda atrás

Peruzzo ha diseñado una barra de remolque de bicicleta de 30 cm para remolcar cualquier peso hasta los 30 kg. La marca recomienda no utilizar accesorios o piezas que puedan interferir con el funcionamiento de la barra de remolque, por lo que no debería usarse con ruedas estabilizadoras. Se puede montar y ajustar en 1 minuto simplemente levantando la rueda y cerrando el pomo correspondiente. Una vez cerrado ocupa poco espacio y se puede transportar a cualquier lugar. Peruzzo Angel – Barra para remolque de bicicleta Precio de compra: 76,09 € Ranking: 4 Premio: Adaptable Puntuación: 91

Con esta selección nos aseguraremos de llevar lo imprescindible para nuestra seguridad durante nuestra ruta en bicicleta. Ten en cuenta que son unas propuestas tanto para quienes compiten o son aficionados a las salidas en bicicleta como para los que solo quieran pasar un día al aire libre en familia.