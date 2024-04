Bid and Ask Price: la importancia del precio de oferta y demanda

Dentro de todos los términos pertenecientes al ámbito financiero, bid and ask price, por su traducción al español conocidos como precio de oferta y demanda, se trata de uno de los fundamentales para comprender el funcionamiento del mercado, ya que son los dos precios básicos que se manejan en cualquier tipo de transacción económica.

A grandes rasgos, su funcionamiento es muy sencillo de entender: el precio de puja o bid, es el precio más alto que un comprador está dispuesto a pagar por cualquier tipo de activo financiero. Por otro lado, el precio de oferta o ask, es el precio más bajo que un vendedor está dispuesto a aceptar por la vente de ese mismo activo financiero. Y la diferencia entre un precio y otro es conocida como spread.

Todo lo fundamental que debes saber sobre el precio de oferta y demanda

Sin embargo, más allá de esa escueta definición, son muchos más los factores que engloban este término. Y es que el resultado, ya denominado como spread, es un indicador básico de la liquidez del mercado: un mercado con un spread bajo es más líquido, lo cual tiene un impacto directo sobre el mismo, ya que significa que es más fácil comprar o vender cualquier tipo de activo financiero.

Además, son muchos los factores que influyen en este volátil concepto. Por ejemplo, como es lógico, cuando hay más compradores que vendedores, el precio de puja aumenta, ya que la oferta del mismo es inferior a la demanda, lo cual genera una necesidad. Por el contrario, cuando hay más vendedores que compradores, el precio disminuye, puesto que no hay urgencia de compra.

Estos precios, sin embargo, están constantemente actualizándose, ya que dependen en gran medida de la oferta y la demanda que pueda existir en un momento dado, lo cual hace que el mercado varía enormemente en función del crecimiento o disminución de estos valores. Pero siempre son los inversores los que utilizan estos precios de puja y oferta para tomar sus decisiones.

No obstante, también es importante remarcar que el mercado no siempre se rige por estos índices, ya que no todos los activos financieros son comprados al precio de puja ni vendidos al precio de oferta. En la gran mayoría de transacciones financieras, se lleva a cabo una negociación en la que las dos partes, si es posible, acuerdan un punto intermedio que determine la cantidad por la que se llevará a cabo la operación.