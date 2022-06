Éxito del independentismo: su objetivo era boicotear la candidatura olímpica de Aragón 

Cataluña no quiso jamás los JJ.OO de invierno, pero tampoco quería que nadie los organizara. Es el ‘perrodelhortelanismo’ de grado extremo. Para el gobierno catalán, que ha asumido como un mal menor la decadencia económica de Cataluña como daño colateral de su camino a la independencia, era problemático que otra región organizara los Juegos y más si esta es Aragón a la que la Cataluña oficial siempre vio con desdén, atrasada, agrícola y lo que ese peor para ellos, monolingüe y poco identificada con la catalanidad.

El Comité Olímpico Internacional veía con buenos ojos la celebración de unos JJ.OO en el Pirineo, es una de las pocas grandes cordilleras europeas que no ha albergado unos Juegos. España, un país con miles de practicantes de esquí y magníficas instalaciones en muchas comunidades autónomas en cambio no tiene buen nivel en alta competición, solo cinco medallas entre 1936 y hoy.

Leer más: La autodestrucción de las élites

Frente a la insistencia tenaz de Aragón, de albergar unos Juegos de invierno, en Cataluña fue Jordi Hereu, en sus días de Alcalde de Barcelona, quien puso sobre la mesa la idea y otra alcaldesa, Colau, la que la enterró. Para el Gobierno catalán, maniatado por la CUP y sus contradicciones, organizar unos juegos en el Pirineo es conflictivo: la principal razón es que en los juegos participan países y eso suponía banderas de España, himnos, el Rey, en definitiva todo lo que da urticaria al separatismo.

En segundo lugar los amantes del decrecimiento, hoy aliados del Govern: los Comunes y la CUP no quieren ni oír hablar de infraestructuras, hoteles, tecnología o cualquier otra cosa que suene a progreso, lo suyo es volver a la vida estilo Excalibur, cuanta más oscuridad y atraso mejor.

La Generalitat independentista como gestor da pena pero como manipulador de la comunicación es infalible. En pocos meses han pasado de ser obstruccionistas de los Juegos a colocarle el sambenito del fracaso de la candidatura a Aragón y a ofrecerse para salvar la candidatura… eso sí, siempre que sea sin otros españoles y la organicen ellos solos con el apoyo de otros países, por ejemplo ya han sugerido a Sarajevo, capital de Bosnia, que organizo los juegos de invierno de 1992.

Hay que reconocer la habilidad del independentismo para triunfar siempre en el relato y perder en la realidad. Los Juegos no se harán en el Pirineo, la candidatura española con toda probabilidad no se llegará ni a presentar. La japonesa Sapporo y la norteamericana Salt Lake City son las dos grandes favoritas y ya han pasado dos inspecciones por parte del COI, nuestra precandidatura ninguna.

Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español. EFE/Kiko Huesca

El Presidente del COE, Alejandro Blanco, ha tomado partido por Cataluña, seguramente no tiene otra opción si no quiere enfrentarse al Ministerio, con Iceta al frente, y al Consejo Superior de Deportes, pero en lo que Blanco no cae en la cuenta es en que la Generalitat le está utilizando para frenar a Aragón pero jamás organizara unos JJ.OO. La Cerdanya, tan indepe, tan llena de lazos y de esteladas nunca será profanada por un himno ni una bandera de España, sería excesivo para los jerarcas independentistas, todos ellos con segunda residencia en el idílico valle pirenaico a los pies de las estaciones de La Molina y La Masella.

Por mucho que ahora la consejera Laura Vilagrà se pase el día diciendo que Cataluña quiere organizar sola los juegos eso es falso. Una vez han conseguido que Aragón tire la toalla y el COE apueste por ellos desde la Generalitat, en pocos días, se dirá que ahora toca realizar la consulta a los habitantes del Pirineo y cuando vean que sus socios políticos hacen campaña por el No abandonaran el proyecto y habrán conseguido su propósito que no es otro que el de que Aragón no organice el certamen.

Desde Cataluña se ha puesto en marcha una campaña contra Javier Lambán, Presidente de Aragón, quien gobierna con una dificultosa coalición donde está Podemos, Izquierda Unida, la Chunta y el Partido Aragonés. En TV3 se han empeñado en conseguir la reelección de Lambán, a más ataques al presidente de Aragón más intención de voto para él.

En el empeño de conseguir la reelección de Lambán también se han volcado desde Moncloa, la relación entre Pedro Sánchez y Lambán es desastrosa y desde Ferraz amenazan con imponer a Pilar Alegría como candidata. Lambán contra un Sánchez en horas bajas y en caída libre y contra el independentismo catalán se convierte en un titán electoral imbatible.

La candidatura de 2030 está perdida, la de 2034 entre Aragón, Francia y el Valle de Arán, sin Sánchez en Moncloa, es la próxima etapa.