Feijóo toma la iniciativa, mientras Pedro Sánchez mira de reojo a una Yolanda Díaz que se desinfla

La plaza ha tenido hoy un arranque muy económico. Las propuestas que ha hecho públicas el presidente del Partido Popular han tenido, al menos, una virtud, a juicio de los analistas del podcast: han recuperado la iniciativa política en el terreno que hoy más preocupa a empresas y particulares. A rebufo, Pedro Sánchez se ha visto obligado a responder, a dar explicaciones, no sobre sus ideas sino sobre las del adversario electoral.

Esa necesidad imperiosa de tener que decir algo, según las leyes imperantes de la comunicación actual, ha obligado al presidente del Gobierno a hacerlo a la defensiva, recurriendo a un supuesto posicionamiento del FMI. Gol de Feijóo a poco de iniciarse el encuentro, veremos cómo continua el partido.

Pero los logros de Sánchez empiezan a flaquear, tanto como sus supuestos aliados presentes y futuros. Si el presidente del Gobierno ha debido encajar en las últimas horas dos malas noticias, como las reticencias de 12 países europeos a aceptar “la excepción ibérica” que dijo que ya había bendecido la Comisión Europea, y la última chulería del régimen marroquí en aguas canarias, sus aliados no parecen estar en condiciones de ofrecerle consuelo.

No arranca el proyecto de Yolanda Díaz, continuamente retrasado, y Podemos ya no cree ni en Podemos. Ese espacio se desangra día tras día atacado por luchas intestinas y la vanidad de su ex líder Pablo Iglesias.

Con este resumen, ya tienen los datos suficientes para decidirse a visualizar o a escuchar La plaza que hemos grabado este viernes. Confiamos y trabajamos para que les guste.