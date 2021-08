Una visión post Covid-19

Existe un consenso entre la comunidad científica y los dirigentes políticos para buscar enfrentar la pandemia de forma diferente a la asumida el año anterior, cuando se inició.

Existe el consenso de que la vacunación resulta clave para acabar con la Covid 19 y que está produciendo efectos muy positivos para evitar los contagios y para disminuir los síntomas del virus en el caso de contagio.

Existe un consenso para censar a los que han recibido las dos dosis de vacunación, los que han recibido una sola dosis, los que han contraído la enfermedad o los que deben realizar pruebas PCR que permite recuperar una mayor movilidad.

La evolución de la pandemia ha pasado de ser un misterio a ser una realidad medible y previsible en función de las estadísticas y los rastreos. El escenario ha cambiado. Sin embargo, la semántica que se utiliza es muy parecida a la de hace un año.

Mientras no cambie la semántica, nada habrá cambiado.

Una de las razones por las cuales no evoluciona la semántica, que a su vez no permite hacer evolucionar los protocolos, es que no se acaba de confiar en el valor del certificado de vacunación, pruebas PCR que ahora se imponen y después se dejan de exigir, y ahora el valor real de los resultados de las pruebas de antígenos. Si antes decíamos que el virus dictaba sus normas, ahora que tenemos establecidos mecanismos de control no podemos seguir diciendo que no podemos controlar la pandemia.

Se dan todavía muchos casos pero de menor intensidad; hay mucha tensión en los hospitales y los centros de salud primaria, pero ahora es debido a una errática planificación de algunas administraciones públicas. Parece que todo está mejor y que entramos en la recuperación económica, pero se sigue alarmando públicamente que en septiembre habrá una nueva ola.

La gestión de la Covid 19 no solo es médica sino que también depende de cómo definimos el problema. Hoy podemos ver en Barcelona y Madrid a mucha gente sin mascarilla, cenando o comiendo, viajando. Hoy han entrado más turistas que el año pasado y las vacunas son efectivas. La recuperación económica se ha iniciado y la preocupación ciudadana ha disminuido en relación a la pandemia. Sin embargo, nos siguen advirtiendo de los problemas derivados de la pandemia exactamente igual que hace un año.