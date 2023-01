Estos son los coches más vendidos en España de 1955 a 2022

Aunque hay bastante consenso en que la historia del automóvil en España comienza con el triciclo motorizado del empresario textil Francesc Bonet, de 1889, el primer gran hito será la creación, en 1904 de la Fábrica Hispano-Suiza de Automóviles en Barcelona. En 1920 llegará la fábrica de Ford a Cádiz, que se trasladaría a Barcelona tres años más tarde y, tras la guerra civil, los deportivos Pegaso de Wilfredo Ricart.

Seat 1400.

Pero nuestro ranking comienza poco después de la apertura de la fábrica de Seat, que permite que el automóvil deje de ser un objeto de lujo para convertirse en toda una revolución del transporte.

1955-1977: El dominio de Seat

Hasta la llegada del Seat 600, no se produce realmente la democratización del automóvil. Obviamente, el primer modelo ensamblado por Seat, el Seat 1400, se convierte de inmediato en el coche más vendido en España, pero el 600 será el verdadero coche del pueblo en España durante más de una década, desbancado de forma ocasional en 1967 por el Seat 850 y de manera definitiva dos años más tarde.

Seat 850.

Pero aunque la carrocería del Seat 850 es claramente más grande (3,57 metros frente a los 3,29 metros del Seat 600), en el plano técnico apenas hay diferencias entre ambos modelos –diseñados igualmente por Dante Giacosa– aparte de un motor más potente. Con el tiempo, la versión Especial del 850 y su coupé introducirán los frenos delanteros de disco, pero el motor trasero colgado detrás del eje seguirá ahí hasta la llegada del Seat 127, cuya arquitectura de motor delantero transversal, tracción delantera y carrocería autoportante es plenamente vigente hoy día.

1978-1986: La producción nacional domina el mercado

Fabricado en Valencia y dotado de una línea vanguardista y robusta, con los trazos rectos que serán característicos en los automóviles de los años 80 y 90, el Ford Fiesta rompe con la hegemonía de Seat, y posteriormente serán los Renault 5 fabricados por la sociedad española Fasa-Renault en Valladolid los automóviles más demandados.

Renault 5.

En 1983 se produce un nuevo e importante hito, ya que un automóvil compacto del segmento C toma el relevo de los utilitarios, que habían estado al frente del mercado durante un cuarto de siglo.

El Renault 9, fabricado en Palencia, ponía en evidencia un importante salto en la capacidad adquisitiva del consumidor medio, tendencia que continuaría el Renault 11, que es esencialmente el mismo vehículo con una más moderna carrocería de dos volúmenes en lugar de la tradicional de las berlinas de maletero separado del habitáculo que presenta el Renault 9.

1987-1996: Llegan nuevos actores

La entrada en el mercado común europeo cambia las reglas del juego, y las medidas proteccionistas a los fabricantes españoles desaparecen, abriendo el mercado a un gran abanico de productos. El Opel Kadett E es el primer modelo no fabricado en España que consigue ser el más vendido del mercado, confirmando el gusto de los españoles por los más grandes modelos del segmento C frente a los utilitarios.

Opel Kadett E.

Posteriormente, el Renault 19, otro compacto, tomará el relevó, si bien su reinado se verá efímeramente truncado por el Renault Clio. Opel Astra y Ford Escort continuarán ofreciendo exitosas alternativas en el segmento C a los compradores españoles hasta la llegada de un auténtico game changer: la segunda generación del Seat Ibiza, junto con el Córdoba.

Ibiza y Córdoba permiten a Seat, con un mismo modelo, militar simultáneamente en los segmentos B y C con vehículos modernos, desarrollados ya bajo el amparo de Volkswagen. Es una nueva era para el fabricante español, que con el éxito de su nueva gama logra sobrevivir y comenzar su expansión internacional.

1997-2014: Los monovolúmenes se suman a los compactos

En lugar de crecer a lo largo (o “además de”), los automóviles comienzan a crecer a lo alto. Pero lo curioso es que las ventas de los monovolúmenes, en la mayoría de los casos, no se desglosan de las de los modelos compactos de los que derivan. Por este motivo, los Renault Mégane (junto con el Scénic) y los Citroën Xsara (junto al Picasso) se convierten en los grandes dominadores de un mercado en el que los modelos del segmento B tienen también mucho peso, pero no suman las matriculaciones de sus derivados monovolumen… porque no existen, salvo casos anecdóticos.

Citroën Xsara Picasso.

No obstante, con el nuevo siglo, los SUV comienzan a tomar el relevo de los monovolúmenes, aunque su elevado precio les impedirá ser tan extremadamente populares como aquellos… al menos, durante estos primeros años.

2015-2022: Del Seat León al Hyundai Tucson

Los últimos años de estabilidad en la tendencia de los compradores concluyen con el próspero reinado del Seat León, que se mantiene en lo más alto de la lista de ventas entre 2015 y 2019. Posteriormente, el Dacia Sandero pondrá en evidencia que el mercado necesita modelos asequibles cuya demanda apenas se está cubriendo.

Hyundai Tucson.

Por otra parte, el Seat Arona refleja la predilección por los SUV, que lleva incluso a desbancar a los modelos del segmento B como el Seat Ibiza; tendencia que consigue que el año pasado el Hyundai Tucson logre ser el primer modelo SUV de carácter familiar más vendido del mercado.

Con su victoria, el coreano deja claro que los SUVs han venido para quedarse durante una larga temporada, si bien resulta muy difícil hacer predicciones en un mercado tan cambiante como el actual.

Los coches más vendidos en España (1955-2022)