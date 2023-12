El té matcha de origen japonés que arrasa en Mercadona

Existen ciertos alimentos que, independientemente de la época del año en la que nos encontremos, son un imprescindible en los armarios de casi cualquier hogar. Sin ir más lejos, a día de hoy, en pleno mes de diciembre, a escasos días de que arranque el invierno y rodeados de temperaturas bajísimas, el té matcha de Mercadona es uno de los más buscados de los lineales de la cadena valenciana.

Se cuentan por decenas los beneficios del té sobre nuestro organismo a todos los niveles. Destaca principalmente por actuar como una gran fuente de antioxidantes, además de brindar a nuestro cuerpo una larga lista de nutrientes que evitan la oxidación de las células que provocan el envejecimiento, además de ser muy beneficioso a nivel cerebral y cardiovascular.

El té matcha de Mercadona que se mantiene entre los más vendidos

Esto es algo de lo que son perfectamente conscientes en Mercadona, y no es casualidad que la cadena valenciana cuente con una larga lista de tés de todo tipo y de todos los sabores. Sin embargo, hoy nos centraremos en uno concreto, que destaca tanto por su distintiva composición como por su origen: el té matcha en polvo de Hacendado.

Una caja del té matcha en polvo, disponible en Mercadona.

Un té que, como su propio nombre indica, cuenta con una diferencia sustancial respecto a los tés de bolsa. Y entre las ventajas del té en polvo respecto al anteriormente mencionado, destacan el hecho de que no contiene microplásticos provenientes de la bolsa, absorbe el 100% de las propiedades del té en sí, lo cual lo convierte en uno mucho más beneficioso, y cuenta con una última ventaja que lo hace ideal para cualquier época del año: se puede tomar frío o caliente, por lo que es un imprescindible del invierno.

Otro aspecto por los que destaca es su origen. Se trata de un té que procede de Japón, y se elabora tradicionalmente moliendo su hoja, lo cual es fundamental para aportar esos antioxidantes que retrasan el envejecimiento celular. Y si nunca lo has probado, en lo que respecta a su sabor, se trata de un té intenso y fuerte, pero que cuenta con notas dulces y ligeramente amargas, que como colofón final tiene un regusto a nuez muy característico.

Y si nunca has probado uno de estos tés en polvo, su preparación no puede ser muy sencilla, ya que es muy similar a la de un café. Bastará con verterlo sobre agua, zumo o leche, sea cual sea nuestra preferencia, y removerlo hasta que quede totalmente mezclado y no haya grumos.

Un producto que, independientemente de los años que pasen, sigue siendo uno de los favoritos de miles de clientes de Mercadona, que encuentran en este té el complemento perfecto para cualquier momento: delicioso y saludable. Y lo podréis encontrar en vuestro Mercadona más cercano en cajas de 10 sobres por un precio de 3,20 euros.