Las eléctricas en bloque piden acabar con la ‘excepción ibérica’ por la incertidumbre

El momento excepcional que ha vivido Europa a nivel energético toca a su fin. Así lo ven las grandes organizaciones que representan los intereses de las empresas. Sobre todo, la ‘excepción ibérica’ que, una vez cumplido su objetivo, la mayoría de implicados asume que todo debería volver a la normalidad regulatoria.

Así ha quedado reflejado este martes en un foro organizado por el Club de la Energía que ha contado con las grandes patronales que representan al sector. Una de las más prominentes, Aelec, a través de su presidenta Marina Serrano, ha dejado claro que las medidas extraordinarias que en materia de mercado eléctrico se han puesto por la crisis energética «deben desaparecer e ir terminando en el tiempo». El mensaje va dirigido, sobre todo, al mecanismo del tope del gas que ha sido, a la sazón, el que más ha modificado el mercado.

Asimismo, Serrano ha señalado que «debemos volver a la normalidad y mirar al futuro», y ha señalado que las medidas extraordinarias «no deberían durar más». La representante de Aelec se ha referido también al impuesto energético establecido en España, que ha recurrido su asociación, integrada por Iberdrola, Endesa y EDP, y que considera que debe desaparecer porque no está alineado con el reglamento europeo, que no lo contempla para el sector eléctrico y que en ese caso grava los beneficios extraordinarios y no las ventas como en España.

Este sentir de la presidenta de la patronal lo expuso hace unas semanas una de sus representadas, principalmente, con el impacto que tiene a largo plazo la extensión de esta medida. Desde Iberdrola estiman que la ‘excepción ibérica’, que entró en vigor la pasada primavera para poner un tope al gas que entra en el ‘mix’ energético, lo que realmente provocó fue la falsa sensación de bajada de precios.

Es decir, realmente sí hubo un impacto sobre el mercado, pero se trata de un beneficio que no fue mayoritario para toda tipología de usuarios. De esta manera, en Iberdrola asumen que los PPA deben ser la fórmula de contratación energética que prevalezca.

Se trata de un debate oportuno, puesto que contrapone los intereses de las empresas con la realidad de un mercado eléctrico que todavía deja mucha contratación en el ‘spot’ diario. Así, desde Iberdrola desean que la vida de la ‘excepción ibérica’ acabe pronto, y que, de esa manera, se pueda poner coto a la volatilidad.

Voces en la misma línea

La patronal decana de las renovables, Appa, también ha pedido a través de su presidenta que es hora de acabar con lo excepcional. «Muchas medidas se han tomado en la situación de emergencia que se ha vivido con respecto a los precios y su volatilidad, y amenazas de suministro. Pero creemos que esas medidas crean incertidumbre en estos momentos».

Entre los motivos, desde la patronal asumen que «algunas medidas crean desajuste». Por ejemplo, los productores renovables, con el tope del gas, tienen que lanzar sus ofertas sin saber cuáles serán los costes, puesto que no se liquida hasta final de mes.

En cuanto a las cuestiones que deben volver a la normalidad, si es que algún día la tuvo, están los trámites administrativos. En este caso, desde la patronal eólica AEE, reclaman que muchos de sus procesos van con retraso. Algo, entienden, que no se puede sostener en el tiempo.

En este sentido, lo que transmiten todas las organizaciones es que el tiempo de excepcionalidad ya ha pasado. Una situación, creen, que se debería reflejar en la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). En este sentido, asumen que se debe trabajar con un marco temporal de futuro, sin centrarse en el corto plazo.