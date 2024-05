España brilla como uno de los principales actores en la carrera mundial hacia la energía solar, ocupando el tercer lugar en producción per cápita, según revela la quinta edición del informe ‘Revisión global de electricidad’, difundido por Ember, un influyente think tank con sede en Londres.

Los datos recopilados de 80 países, representativos del 92% de la demanda mundial de electricidad, muestran que las energías renovables han alcanzado un hito histórico, generando el 30% de la electricidad mundial en 2023, impulsadas principalmente por la energía eólica y solar.

En el contexto europeo, España emerge como un actor destacado. En el ámbito solar, el país se posiciona como el tercer mayor productor per cápita, solo superado por Australia y Países Bajos. Además, se coloca como el sexto en cuanto al porcentaje de energía solar en su sistema eléctrico, siguiendo el ejemplo de países como Chile, Grecia, Hungría, Países Bajos y Australia.

No obstante, el liderazgo español no se limita a la energía solar. El país se destaca como el séptimo en generación de electricidad a partir de la energía eólica, y el octavo en producción eólica per cápita. Esta diversificación en fuentes renovables contribuye significativamente a su posición en el panorama energético global.

A nivel de la Unión Europea (UE), el informe revela que el 44% de la electricidad del bloque proviene de fuentes renovables, superando la media mundial. La energía eólica ha superado al gas como la segunda fuente de electricidad en la UE, representando el 17,5% del total, más del doble de la media global.

Además, la UE ha contribuido con el 17% del crecimiento mundial en energía solar y eólica durante 2023. Este avance se ha traducido en una notable reducción de las emisiones, gracias al marcado descenso en la producción de carbón en la región en la última década, ocupando el segundo lugar después de Estados Unidos en este logro.

La aceleración de las energías renovables conduce a un nuevo umbral

Las energías renovables están experimentando un vertiginoso crecimiento, pasando del 19% al 30% de la producción mundial de electricidad para el año 2023. Este ascenso está impulsado principalmente por el aumento en la generación de energía solar y eólica, que ha pasado de representar un insignificante 0,2% a un notable 13,4%.

Con esta expansión, la intensidad de CO2 en la generación de energía global ha alcanzado un mínimo histórico el año pasado, marcando un descenso del 12% desde su pico máximo en 2007.

Dave Jones, director de conocimientos globales de Ember, declaró: “El futuro de las energías renovables ha llegado. La energía solar en particular se está acelerando más rápido de lo que nadie creía posible”

Instalaciones eólicas de Iberdrola. Foto Iberdrola

La energía solar se erige como el motor principal del crecimiento eléctrico a nivel mundial, superando en nueva generación de electricidad al carbón en más del doble durante 2023. Por 19º año consecutivo, la solar se mantiene como la fuente de electricidad de más rápido crecimiento en el mundo, superando incluso a la eólica como la mayor fuente de nueva electricidad por segundo año consecutivo.

Este vertiginoso crecimiento de las energías renovables ha contribuido significativamente a la desaceleración del crecimiento de los combustibles fósiles en casi dos tercios durante la última década. Como resultado, la mitad de las economías mundiales han experimentado al menos cinco años de declive en el uso de energía fósil.

El informe también señala que las emisiones del sector energético de la Unión Europea alcanzaron su punto máximo en 2007 y han disminuido en un 46% desde entonces.

“La disminución de las emisiones del sector energético es ahora inevitable”, continuó Jones, antes de señalar: “2023 fue probablemente el punto de inflexión (el pico de emisiones en el sector energético), un importante punto de inflexión en la historia de la energía. Pero el ritmo de caída de las emisiones depende de lo rápida que sea la revolución de las energías renovables”.