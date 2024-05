Vox llena el Palacio de Vistalegre con Milei como invitado estrella

Militantes y simpatizantes de Vox han llenado el Palacio de Vistalegre en la última jornada de la convención anual del partido, “Europa Viva 24”, en Madrid. El evento ha contado con la presencia de su líder, Santiago Abascal, y figuras destacadas como el presidente argentino, Javier Milei, además de otros dirigentes europeos e iberoamericanos afines.

Leer más: Milei busca recuperar la confianza de las empresas españolas en Argentina

“Que no, que no, que no me da la gana, una dictadura como la venezolana” o “Puigdemont a prisión”, han sido los cánticos que los afiliados y simpatizantes de Vox han entonado en los momentos previos al comienzo del acto. Abascal ha salido a saludar brevemente por una de las gradas del Palacio de Vistalegre, que tiene capacidad para 10.000 personas.

Además, el evento ha estado cubierto por más de 160 periodistas de más de 90 medios de comunicación de 16 países se acreditaron para cubrir el evento.

Unión entre líderes con visión a las elecciones europeas

José Antonio Ortega Lara, fundador de Vox, dio inicio al acto central. Entre los invitados destacados, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, participó mediante una videoconferencia en directo, mientras que el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, envió un mensaje grabado.

Ortega Lara compartió su preocupación sobre el riesgo de convertirse en marionetas manipuladas por gobernantes inescrupulosos y sin escrúpulos. Aconsejó a los jóvenes a ser inteligentes y a mantener su autenticidad, resistiendo la influencia de aquellos que intentan moldear sus identidades.

El líder de Vox subrayó la relevancia actual del partido y llamó a seguir generando propuestas para mejorar su ideario. Reconoció tanto los aciertos como los errores del partido, abogando por un proceso de corrección para evitar repetirlos en el futuro.

El acto también contó con intervenciones del líder del Partido Republicano de Chile, José Antonio Kast; el presidente de Chega de Portugal, André Ventura; el ex primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, y la presidenta de la Agrupación Nacional francesa, Marine Le Pen.

Con la francesa, ha discutido sobre los “desafíos” y “amenazas” que enfrenta Europa, así como las “esperanzas” compartidas entre ambos partidos. Abascal compartió en sus redes sociales que la reunión fue “muy interesante” y agradeció a Le Pen por su participación en el acto ‘Europa Viva 24’. También le deseó éxito en las próximas elecciones europeas de junio.

Javier Milei jura como presidente de Argentina. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Le Pen, por su parte, expresó en sus redes sociales su felicidad por estar en Madrid apoyando a Vox. Subrayó la importancia de las elecciones para el futuro de Europa y afirmó que ambos movimientos seguirán trabajando juntos para defender a las personas y la libertad de las naciones.

Por su parte, Ventura ha rechazado la etiqueta de “derecha radical” para la convención de Vox, argumentando que los líderes presentes estaban simplemente defendiendo la libertad y buscando protección contra la inmigración ilegal.

El político portugués enfatizó que su postura no está en contra de los derechos humanos, pero abogó por la necesidad de fronteras sólidas en Europa para salvaguardar el continente. Afirmó con convicción que Europa es un asunto de todos y cada uno de sus países miembros.

Otros invitados notables incluyeron al ministro de Asuntos de la Diáspora de Israel, Amichai Chikli, y a los organizadores de la Conservative Political Action Conference de Estados Unidos, Matt y Mercedes Schlapp.

El cierre de “Europa Viva 24” estará a cargo del presidente de Argentina, Javier Milei, y Santiago Abascal. Este evento marca el inicio de la campaña de Vox para las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 9 de junio, con Jorge Buxadé nuevamente como cabeza de cartel.

El líder de Vox elogió a Milei, destacando que “los argentinos tienen un gran presidente y el socialismo globalista un gran problema”.