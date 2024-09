Ricardo Castro (Vegalsa-Eroski): «La lucha contra el desperdicio alimentario siempre ha estado en nuestro ADN»

La industria alimentaria juega un papel clave en la gestión responsable de las toneladas de alimentos que diariamente pasan por sus establecimientos. Por esa razón, la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski lleva cerca de dos décadas impulsando su programa ‘Desarrollo Sostenible. Desperdicio Cero’, con el que orienta todos sus procesos hacia la prevención y reducción de excedentes alimentarios para garantizar que no se realiza ningún desperdicio evitable de alimentos en toda su cadena de valor.

La puesta en marcha del programa ha permitido a la empresa evitar el desperdicio alimentario de 5.228 toneladas entre febrero y agosto de este año, mientras que la cifra supera las 35.000 toneladas en los últimos cinco años. En este contexto, el director de Calidad y Medioambiente en Vegalsa-Eroski, Ricardo Castro, desgrana las iniciativas que emprenden para acabar con el desperdicio alimentario.

Pregunta: ¿Cuál fue la motivación principal para iniciar programa de reducción de desperdicio de alimentos en los supermercados?

Respuesta: La lucha contra el desperdicio alimentario siempre ha estado en nuestro ADN como organización, ya que forma parte de nuestra actividad económica. Como una de las compañías líderes de distribución alimentaria en Galicia, gestionamos diariamente miles de toneladas de alimentos cada día y es nuestra responsabilidad evitar que se transformen en residuo.

Por eso, hemos diseñado e implementando hace casi 20 años el programa “Desarrollo Sostenible. Desperdicio Cero” con el que iniciamos el proceso de prevención de desperdicio mucho antes de que los alimentos lleguen a los lineales de nuestros supermercados, aplicando medidas ya durante los procesos de compra, aprovisionamiento o transporte y completando estas acciones con donaciones a entidades sociales y descuentos por consumo preferente en el punto de venta, entre otras herramientas.

Vegalsa-Eroski recibió a principios de año el Food Waste Management System, de Bureu Veritas. Foto: Vegalsa-Eroski.

P: ¿Cuáles fueron los mayores retos que enfrentaron durante la implementación del programa?

R: Este es un programa transversal, que afecta a toda nuestra cadena de valor y como tal, toda la compañía tiene que estar involucrada. Teniendo en cuenta que en la actualidad somos cerca de 8.000 personas entre Galicia, Asturias y Castilla y León, el mayor reto podría ser la coordinación de todas las áreas, pero como comentaba Desarrollo Sostenible. Desperdicio Cero es un programa totalmente instaurado en Vegalsa-Eroski, en el que cada uno de los miembros de la compañía estamos involucrados y concienciados, ya que entendemos a la responsabilidad del mismo y vemos los beneficios que aporta.

P: ¿Cómo se manejó la colaboración con proveedores y agricultores locales para reducir el desperdicio?

R: Nos centramos en programar y planificar de forma eficiente nuestras compras con nuestra red de más de 900 proveedores para adecuarlas a la demanda real que tenemos en las tiendas. Este es nuestro secreto: comprar sólo aquello que vamos a emplear para cubrir las necesidades de nuestros clientes.

P: ¿Cuáles son los próximos pasos para continuar reduciendo el desperdicio de alimentos en el supermercado?

R: Permanecemos en continua revisión de nuestro sistema y vamos introduciendo mejoras o acciones de apoyo. En este sentido, en octubre del año pasado iniciamos una colaboración con la aplicación To Good To Go para llegar a más personas que quieran darles una segunda vida a productos con fecha de caducidad próxima por solo 3,99€. A través de esta iniciativa, hemos salvado ya cerca de 200 toneladas de alimentos.

«Vivimos en un mundo en el que se estima que un tercio de los alimentos que se producen se desperdician mientras millones de personas pasan hambre»

Además, en febrero de este año, nuestro programa ha conseguido el certificado de Food Waste Management System de Bureau Veritas, convirtiendo a Vegalsa-Eroski en la primera compañía de distribución alimentaria en Galicia en obtenerlo. Ser poseedores de este certificado nos obliga a revisar continuamente nuestros objetivos ya adecuarlos al tamaño de nuestra compañía.

P: ¿Cómo se ha involucrado a los empleados en la campaña y qué papel han jugado?

R: El equipo, tanto en plataformas, sede central como en nuestras más de 280 tiendas, está totalmente involucrado. Cada uno desde su ámbito, en todas las tareas, desde la compra y aprovisionamiento, como en la clasificación de los productos a los que se aplican ofertas de consumo rápido o a aquellos que donamos a entidades sociales de nuestra red de acción. Sin cada uno de ellos, alcanzar el grado de desperdicio evitable 0 de alimentos en el que estamos, sería imposible.

P: ¿Tiene alguna recomendación para otras compañías que deseen implementar campañas similares?

R: Yo no soy mucho de aconsejar… al final cada uno hace lo que puede, pero sí que invitaría a todos, desde empresas a particulares, a reflexionar en el valor que le dan de verdad a la alimentación y lo que cuesta producir los alimentos que cada día adquirimos.

Sólo así nos daremos cuenta de lo importante que es no desperdiciarlos, sobre todo cuando vivimos en un mundo en el que se estima que un tercio de los alimentos que se producen se desperdician mientras millones de personas pasan hambre. Cada uno, desde su actividad, puede poner los mecanismos para que cada alimento cuente.