Rueda exige compensaciones al resto de territorios si Sánchez condona deuda a Cataluña

La posibilidad de condonar deuda a Cataluña y otras comunidades autónomas en nuevo modelo de financiación autonómica adelantado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, en caso de que logre la investidura, se ha encontrado de frente con las críticas de la Xunta. Alfonso Rueda ha señalado que este modelo no sería aceptable si no se “compensa a Galicia, como mínimo, en el mismo porcentaje” y anuncia que, en caso de no ser así, el Gobierno autonómico “reaccionaría”.

El mandatario gallego ha cuestionado este miércoles las “negociaciones bilaterales”, una posibilidad que considera que es “muy preocupante” y ha subrayado que “el lugar para hablar de todo esto es donde están todas las comunidades autónomas con el Gobierno central, que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera».

Rueda ha recordado que el PSOE «tuvo cinco años de gobierno» para reunir al Consejo de Política Fiscal y Financiera y abordar la financiación autonómica, «que es lo que están pidiendo todas las comunidades autónomas, incluidas las del Partido Socialista». «Nunca quiso hacerlo, por algo sería, y ahora estamos viendo por qué, porque viene mucho mejor hacer negociaciones bilaterales, excluyéndonos a todos los demás», ha lamentado.

Distribuir los recursos públicos

A este respecto, Rueda ha destacado que «hay que distribuir entre todas las comunidades» los recursos públicos para atender a los servicios básicos. «No se puede utilizar con el único interés de ser investido o de lograr unos apoyos puntuales, eso es una muestra de insolidaridad absoluta», deja claro. Así, se muestra en contra de «beneficiar a alguien para perjudicar a todos los demás», por lo que «Galicia no lo puede permitir».

En esta línea, el titular del Ejecutivo autonómico ha reprobado que pueda haber una condonación a «aquellas comunidades autónomas que acudieron al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), es decir, que le pidieron dinero prestado al Estado porque no eran capaces de financiarse con normalidad, como sí que fue Galicia en esos años», lo que iría «en detrimento de otras muchas comunidades». «Espero que simplemente sea un tanteo y espero que finalmente todo eso no se confirme», opina.