El sector de la auditoría creció un 8% en facturación en 2023, con más de 19.000 profesionales preparados

Bajo el lema ‘Auditoría 360º’, este encuentro aborda retos del sector como los nuevos requerimientos en materia de sostenibilidad, la aplicación de la inteligencia artificial o la captación de talento. Se trata de una de las grandes citas del sector y este año participan presencialmente 600 profesionales de la auditoría, venidos de toda Cataluña y del resto de España, a los que hay que añadir más de 400 personas que harán seguimiento de las jornadas de forma virtual. Con todo ello, un quórum de más 1.000 profesionales que demuestran la solidez de esta cita anual que, de forma casi ininterrumpida, acoge Sitges desde su primera edición.

Durante la sesión inaugural, Joan Vall, presidente del Ccjcc, recordó a los asistentes que el mundo de la auditoría está en un momento de revolución de lo que ha sido la profesión hasta ahora: “Los jóvenes, chicos y chicas estudiantes, deben saber que la auditoría no es sólo cosa de financieros, ya no debemos auditar solamente las cuentas de empresas y organismos, sino que también debemos auditar el capital no financiero de las entidades en términos de sostenibilidad, es decir, el impacto ambiental, social y de gobernanza, que es lo que verdaderamente marca la diferencia en la reputación de los organismos. Tenemos una gran responsabilidad y necesitamos verificadores formados en estas materias, así como perfiles tecnológicos que nos permitan analizar big data y detectar anomalías. La diversidad de conocimientos nos permitirá abordar los desafíos complejos de manera multidisciplinar”.

En relación a la irrupción de la IA, Joan Vall reconoció su potencial: “Hará que el trabajo de auditores y auditoras sea más rápido y eficiente, pero es necesario establecer marcos éticos y profesionales seguros. No podemos perder el pensamiento crítico y el juicio profesional, que es un valor de la auditoría”.

Un sector en plena forma

Por su parte, Víctor Alió, presidente del Icjce, destacó la buena salud del sector: “Continuamos siendo los principales generadores de empleo entre los licenciados en carreras económicas. Además, los datos que publica el ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas) referidos únicamente a la auditoría de cuentas también fueron buenos: continúa creciendo el número de profesionales a disposición de los auditores, que en 2023 por primera vez superó las 19.000 personas, y la facturación del sector volvió a batir su récord histórico al crecer un 8%».

«Ya está muy cerca de los 900 millones de euros, entre los informes de auditoría de cuentas, que han crecido casi un 4% y el resto de actuaciones profesionales que habitualmente realizamos los auditores y que han subido un 14%. En Cataluña estas otras actuaciones profesionales han crecido por encima de la media, alcanzándose un crecimiento del 17%”, señaló, durante el acto de inauguración a cargo del consejero de Investigación y Universidades, Joaquim Nadal; y la alcaldesa de Sitges, Aurora Carbonell.

El consejero de Investigación y Universidades, Joaquim Nadal, puso en valor “la formación de excelencia que se ofrece desde el sistema catalán de universidades, que es determinante para hacer crecer el talento profesional de los jóvenes que acabarán ejerciendo como futuros auditores y auditoras. Tenemos que seguir manteniéndonos firmes en el compromiso en favor de la formación de nuestro talento, en el ámbito financiero y contable, pero también en otros vitales para el buen gobierno de las empresas y las instituciones como por ejemplo la gestión medioambiental, la responsabilidad social o la seguridad”.

El consejero, además, reivindicó la tarea de los auditores y auditoras para “generar confianza, profesionalidad, responsabilidad, transparencia, voluntad de perfeccionar los mecanismos organizativos, asegurando de esta forma un sistema de funcionamiento de las instituciones y la economía con plenas garantías para todo el mundo”.

Joan Vall quiso apuntar que las entidades colegiales están trabajando con el mundo universitario para hacer frente al déficit de los nuevos perfiles que necesita el sector: “Tenemos que trabajar e impulsar desde las universidades estos conocimientos que demanda el mercado. El papel de las universidades será crucial para la formación de los nuevos profesionales”, subrayó, y advirtió que nos viene un “tsunami regulatorio en temas de sostenibilidad y el papel del auditor como verificador será importantísimo para luchar contra el ‘greenwashing’ y el ‘socialwashing’, aquellas prácticas para proyectar una imagen falsa o exagerada sobre el compromiso RSC de las empresas”.

En la sesión ‘Los retos del futuro de la auditoría’, Víctor Alió explicó el problema de un marco específico en el que encajar adecuadamente la auditoría de las pequeñas empresas. “Este marco no se aplica todavía en ningún país europeo, no sabemos cómo funcionaría. Sabemos que algunos países nórdicos y Bélgica se están planteando su aprobación, y que Francia y Alemania cuentan con su marco propio y no van a utilizar la propuesta de IFAC (Federación Internacional de Contadores), pero estamos opinando únicamente sobre los textos que conocemos, no en base a la práctica. La norma de entidades menos complejas es una buena guía de trabajo. Al ser mucho más esquemática y resumida que la normativa general, su comprensión es más fácil. Esta es la principal ventaja y, de acuerdo con el análisis que hemos hecho, la única”, expuso.

Premiso honorarios

Como ya es tradición, durante la cena de gala del Fórum de la Auditoría se entregarán los Premios Miembros Honorarios del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña que este año se conceden a Anna Gener, CEO Barcelona en Savills; y a Joan Gual , ex presidente de CaixaBank y actual presidente del Consejo de Administración de VidaCaixa.

Se suman así a la lista de galardonados que en ediciones anteriores han distinguido a personalidades que han destacado por sus méritos profesionales o personales, como Anna Garriga, decana de Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Girona; Jaume Amat, ex síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña; o Antoni Cañete, presidente de Pimec.

Uno de los grandes temas que tendrán cabida durante las jornadas es el de la gestión del talento, uno de los grandes desafíos a los que debe hacer frente el sector, que cuenta actualmente con una gran rotación en las empresas de consultoría. Es por eso que se dedica una mesa específica, ‘Cómo gestionar el talento en las firmas de auditoría’, moderada por Isabel Perea, presidenta de la Comisión de Equidad del Icjce y miembro del Grupo de Trabajo de la Gestión del Talento del Ccjcc, quien puso de manifiesto que todavía queda mucho por hacer: “Nuestra profesión trabaja con timings muy limitados y nos exige mucho para cumplir cierres de ejercicios económicos, pero debemos seguir trabajando para mejorar la conciliación entre la vida laboral y familiar, hay que romper con la imagen del auditor extenuado y debemos saber fidelizar a los trabajadores de las consultoras y mostrarles todo lo que la profesión les puede aportar ”.

Precisamente, para que los jóvenes estudiantes del Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad de la Universidad Abat Oliba CEU y el Ccjcc se puedan poner en la piel de un profesional, se ha organizado en el marco del Fórum de la Auditoría un ‘scape room’ donde tendrán que determinar, siguiendo una serie de pruebas basadas en el análisis de datos desde el punto de vista auditor, si una empresa es recomendable para realizar una inversión.