Casi todo en manos de Tezanos

Resulta que, a pesar de su fama de manipulador de sondeos, o tal vez gracias ella, gran parte de la política española sigue el rumbo que señala el CIS. La política entendida como lo que hacen y dicen los políticos, no como algo orientado a algún fin supuestamente superior, verbigracia el bienestar general.

También influye Tezanos en los que, con menor o aún menor acierto, nos dedicamos a interpretar y a señalar vectores y parámetros que desbrocen un poco los confusos horizontes. De manera que nunca unos apaños tan denunciados, tan evidentes, tan intencionados, tan orientados a surtir determinados efectos han conseguido el efecto deseado.

PSOE y Podemos seguirán a la greña porque Tezanos les anima a ello. Esta es la primera y más evidente consecuencia de las últimas tendencias difundidas, a saber hasta qué punto inventadas. Pergeñado con una envidiable inteligencia masoquista, el mensaje del CIS es: como en vez de resultar castigados por sus respectivos electorados, ambos sacan provecho de los constantes roces, pues que siga la fiesta.

PSOE y Podemos seguirán a la greña porque Tezanos les anima a ello

Y seguirá, no lo duden, hasta que el piloto del CIS les ordenen moderarse o incluso parar mediante un oportuno sondeo a la baja. Pero el hacedor de vientos y tempestades debería en este caso tener en cuenta que, una vez anunciado el éxito de las peleas, un repentino cambio podría conducir al efecto contrario al deseado. El masoquismo genera adicción.

Pongamos por caso que si Podemos pierde de repente apoyos después de aguantar en Cataluña y repuntar en España, Iglesias puede estar tentado de redoblar la apuesta en de vez de claudicar. Lo mismo reza para el PSOE.

Pero si el augur mayor del reino anima a los socios de gobierno a seguir ejerciendo de gallos de pelea, es más que probable que el cañonazo salga por la culata al gobierno de izquierdas.

Asimismo, su vaticinio sobre el incremento Vox, tendente a desorientar a Pablo Casado, a provocar e incrementar la división de la derecha puede verse desmentido. Y ello a pesar de que, por obra y gracia de Tezanos, el agazapado Feijoó ya s dispone dar un mordisco a la yugular de Casado. Una felina dentellada que puede resultar prematura.

Los motivos del incremento de Vox pueden no corresponderse con la realidad. En efecto, la coincidencia del último sondeo con el palizón encajado por el PP a manos de Vox en las catalanas del 14-F y con la enésima erupción judicial y mediática por la corrupción lleva a muchos a concluir que la hegemonía del PP está seriamente amenazada. Tiembla, Casado, que viene Vox y te comerá.

No hay tal, o no hay para tanto. La ventaja de Vox sobre el PP en Cataluña no se debe en modo alguno a un repentino incremento de la xenofobia sino a que tanto C’s como el PP cedieron a esta formación la exclusiva de oponerse sin cortapisas al independentismo.

Los motivos del incremento de Vox pueden no corresponderse con la realidad

En vez de dar por hecho que la corrupción sigue mermando la bolsa electoral de los populares, cabe ahondar en la impresión, ratificada aún sin querer por Tezanos en el pasado reciente, de que los electores fieles ya están inmunizados ante las noticias que vayan saliendo. Por muchas ciénagas que se destapen, el mal olor no alcanza a modificar sus pituitarias.

Yerra pues Tezanos en su diagnóstico sobre el aciago futuro del PP. Pero acierta, si como tal se considera beneficiar al PSOE, porque aviva la guerra fratricida en el PP induciendo a error a Feijoó.

La debacle de Ciudadanos puede resultar provechosa para el PP. Provechosa de dos maneras. O por opa hostil ante sus votantes, o bien mediante una nada descartable fusión que relanzara al PP como formación alfa de la derecha.

Tezanos se equivoca en su diagnóstico sobre el aciago futuro del PP

No hay que descartar los más que probables beneficios de la primera opción. De momento, Casado se abstiene de cargar contra Arrimadas atacando donde más le duele. Si el líder del PP interpela seriamente a los electores de C’s sobre la contribución de su voto, de mantenerlo, al gobierno de izquierdas, puede sacar buena tajada.

Dar a Ciudadanos por muerto es algo inevitable, por lo que hay, insisto, dos formas de morir. Por elevación a los cielos de la mansión del padre, o por hundimiento en el infierno de la irrelevancia.

Por lo que, bien llevada, la segunda posibilidad, que se evidenciaría mediante un abrazo sorpresa entre Casado y Arrimadas, puede modificar en serio el panorama y las perspectivas de futuro de la derecha.

Pero claro, tengan por seguro que Tezanos hará lo posible y lo imposible para evitar tal evento a base de minimizar sus efectos. Tal vez, acostumbrado a mantener a políticos e intérpretes en sus manos, esto es lo único que se le puede escapar.