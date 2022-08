Hay momentos en política, concretamente en la relación entre los partidos, en que es más importante encontrarse para hablar y compartir análisis sobre cómo avanzan las cosas que competir para ver quién gana.

Ahora nos encontramos en un momento donde todos los partidos se ven obligados a dar en la diana para poder afrontar los próximos meses. Todos los partidos, sin excepción, están ajustando estrategias y estudiando técnicas de tiro adecuadas para intentar ser certeros en una misma dirección basada en utilizar más moderación y menos radicalismo.

Todos ellos, desde el PP al PSOE, pasando por Vox, Unidas Podemos, Ciudadanos y los partidos independentistas catalanes o nacionalistas vascos, saben que la técnica ganadora es mostrar templanza y tomar el camino del medio, evitando los extremos para hacer frente a los retos que tiene que afrontar España tras el verano. Yolanda Díaz modera a Unidas Podemos, Pedro Sánchez se une a una visión cada vez más pragmática de la política y Alberto Núñez Feijóo define su moderación política como el instrumento más eficaz para lograr la recuperación económica.

Dar en la diana supone dejar de crispar, llegar a acuerdos, estar abierto a coaliciones coyunturales y no separarse demasiado de las recomendaciones de la Unión Europea

ERC restablece sus relaciones con el Gobierno para evitar que la división en la izquierda deje las manos libres al PP para ganar las elecciones, el PNV ya habla con el PP, Ciudadanos quiere volver como un partido bisagra entre derecha e izquierda y Vox intenta centrarse un poco más, después de las elecciones andaluzas, para evitar ser asimilado como un partido con el que no se puede gobernar.

Dar en la diana supone dejar de crispar, llegar a acuerdos, estar abierto a coaliciones coyunturales y no separarse demasiado de las recomendaciones de la Unión Europea en materias como la económica, la energía y la política internacional. Si hace un par de legislaturas la expresión más utilizada por Unidas Podemos era “acabar con la casta”, ahora el término más utilizado es “moderación”, reivindicado tanto por Alberto Núñez Feijóo como por Pedro Sánchez.

Incluso los que evitan utilizar el término públicamente, al ser considerado propio de los partidos conservadores, sueñan con él. Todos los partidos son conscientes de que los ciudadanos castigan a aquellos que no tocan con los pies en el suelo y desean ofertas políticas que sumen y no dividan. La plataforma Sumar de Yolanda Díaz es una clara advertencia a la izquierda de que la fragmentación y la división no es la estrategia adecuada para alcanzar el poder y es el reflejo de una certeza: todos los partidos que quieran optar al poder deben buscan perfiles políticos fiables y estables con los que se pueda pactar todo.