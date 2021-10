De los cortes en la calle Mallorca a la crisis de las instituciones

Todo empieza en este episodio de La plaza con una anécdota. O no. Los cortes en una de las principales arterias de la ciudad de Barcelona por apenas once manifestantes. De esta anécdota a un repaso en profundidad de la crisis de las instituciones, De cómo apenas once personas pueden imponer su voluntad sobre el resto de los ciudadanos.

Esta anécdota, este pequeño ejemplo, sirve para ilustrar como la debilidad de los criterios morales que deben guían las instituciones sirven de amplificador de comportamientos absolutamente contrarios al bien común.

Lo han analizado Xavier Bru de Sala, Carlos Lareau y Alejandro Ramírez. Casi nada.