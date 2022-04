Deconstruyendo a Feijóo mientras hablamos de la crisis económica

El gallego Alberto Núñez Feijóo es elegido presidente del PP y los analistas de La plaza dedican este episodio a valorar las circunstancias en las que asume el mando del principal partido de la oposición.

Las encuestas le enmarcan hasta ahora un escenario con una oportunidad y una amenaza: está a muy distancia del PSOE, pero también de Vox. Puede no explicitar su posición respecto al partido que lidera Santiago Abascal, pero no puede ignorarlo.

Por lo demás, ¿qué se puede esperar que haga Feijóo ya al frente del PP? Pues, por lo que intuimos, orden, foco en la economía y paciencia. La crisis económica puede empujarle sin más esfuerzo a La Moncloa si no surgen acontecimientos imprevistos y en este sentido lo más recomendable es, sencillamente, esperar sin equivocarse.

No habrá batalla cultural, no habrá ayusismo ni cayetanismo en el PP. Eso no va ni en el carácter ni en la estrategia de Feijóo. Por lo que se intuye hasta ahora, y puestos a seguir con los ismos, habrá mucho sorayismo. Ésa es su apuesta. Ojalá tenga suerte, porque en estos graves momentos, España necesita partidos fuertes, no cesaristas, sino de dirigentes preparados, no sectarios y capaces de dirigir equipos propios y ajenos.