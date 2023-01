Del perdón holandés a la bronca de los barones socialistas

● Los pódcast de economiadigital.es también están disponibles en su app favorita: Apple | Google | Ivoox | Spotify | Youtube

Capítulos:

00:00 Introducción

04:40 Holanda pide perdón por la esclavitud del pasado

20:25 La cuenta atrás para las municipales y autonómicas

42:15 Qué pasará con la economía este 2023

01:08:10 Despedida

Hay un fino hilo que une el perdón solicitado por el primer ministro holandés Mark Rutte, a propósito del papel desempeñado por su país respecto de la esclavitud… ¡hace 150 años!, y la bronca que exteriorizan algunos barones socialistas (García-Page, Lambán, Puig, Lobato…) acerca de determinadas políticas de Pedro Sánchez.

Si reflexionan, como han hecho los analistas de La plaza, en general son actos fáciles, gratuitos y, por tanto, superfluos e inútiles. Pedir perdón, hoy, por lo que hizo el gobierno holandés hace siglo medio, puede servir para quedar bien pero no repara nada, no cambia nada y, por tanto, no sirve para otra cosa que lavar conciencias. Poco fruto para tan rimbombante ceremonia.

La actitud arisca de una serie de barones socialistas hacia determinadas políticas de su líder, Pedro Sánchez, es un brindis al sol, puro humo, si luego sus diputados regionales votan en el Congreso a favor de esas leyes que tanto molestan a sus jefes locales.

Como no sirve de nada, simple postureo, clamar contra las puertas giratorias, como hace teóricamente Podemos, y luego apoyar al PSOE para que Nadia Calviño no explique en el Congreso el previsible enchufismo ejercitado a favor de su marido. La justificación de que así no ayudan al PP es sencillamente pueril y deshonesta.

El contenido de la mesa de análisis se ha completado con una previsión del camino que nos espera hasta las municipales y autonómicas del mes de mayo, de los principales retos que nos depara la economía y un repaso de los líderes del 2023 que nos propone la revista Inversión. ¡Que lo disfruten!