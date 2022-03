Leo titulares de la principal prensa escrita española en estos últimos diez días de locura bélica y paranoia informativa, en los que se construye el marco mental de un supuesto “aislamiento mundial” de Rusia y Putin.

“Putin: un líder aislado y paranaoide” (La Vanguardia); “La primera víctima de una guerra es la verdad”, de Fr. Maruenda (La Razón), acusa a Rusia de guerra de propaganda perdida, implícitamente afirmando la verdad occidenta-l; “Putin aislado…” (El País); “Rusia más aislada que nunca…” (El Periódico); “Putin el paria…” (El confidencial). Es el Editorial Conjunto Occidental (ECO), versión española, idéntica a la inglesa de The Guardian, The New York Times, etc.

Me asalta un recuerdo; la infausta editorial conjunta del 26 de noviembre de 2009; la salmodia de 18 periódicos catalanes en forma de “editorial conjunto”, titulado “La dignidad de Catalunya”. “La dignidad del Mundo” podría ser el titular que resumiera el sentido de la acumulación de titulares y noticias que se escriben por la prensa occidental, y que trasladan a la opinión pública española la idea de un aislamiento mundial unitario contra Rusia y Putin.

El presidente ruso, Vladímir Putin. EFE/EPA/MIKHAIL KLIMENTYEV / KREMLIN / SPUTNIK / POOL MANDATORY CREDIT

¿Es esta idea fiel reflejo de la realidad global? Repaso aleatoriamente la prensa mundial no Occidental, hasta que la UE la censure también por nuestro bien, como lo ha hecho con Sputnik y Russia Today, para verificar la afirmación descriptiva y valorativa del ECO.

India. País democrático rival de China. Pero socio comercial de Rusia como ésta. 1100 millones de habitantes. Diario, al azar: The Indian Express (6 de marzo). Aguda columna escrita por Suraj Yengde. Traduzco: “El conflicto tiene que ver con los restos de la lucha por la supremacía de la Guerra Fría. Ucrania está siendo utilizada tanto por el bloque occidental como por Rusia para establecer su influencia. Estos juegos de guerra son simplemente una instantánea de cómo el Hemisferio norte piensa en sus problemas individuales como problemas mundiales. Las naciones de África, Asia y América Latina antes se separaron de esta sed de los blancos por una posición dominante.” Pero aún hace otra afirmación que hace temblar la veracidad del ECO: “Rusia podría ser popular no por las inclinaciones oligárquicas de Putin, sino porque ofrece un fuerte contraataque al imperialismo de Estados Unidos.” ¿Rusia popular en el Hemisferio Sur? ¡Imposible, es el paria universal!

Evito hacer traducciones de artículos muy parecidos de la prensa China. Confiad. Sumemos claramente 1500 millones de chinos, que ni aíslan ni anatemizan a Rusia. Se resta del ECO ya a 2600 millones de personas. Es circa un tercio de la población mundial. Apenas he dedicado cinco minutos a la investigación básica. Doy por verificada así la falsedad manifiesta del mensaje ECO. Es propaganda. Me permito dos minutos más de investigación. Compruebo una intuición.

Nigeria, 200 millones de habitantes. País más poblado de África. Imposible encontrar titulares ni de lejos similares al ECO. Aparece una perla negra de Dan Agbese, en The Guardian of Nigeria. Una columna de opinión culta, “Searching for Godot”, (4 de marzo de 2022). Trabaja la realidad a través de la pieza magistral de teatro de S. Beckett, y resume así la situación “la gente espera que pase algo, que nunca pasará”. Afirmo: es lo más parecido a lo que sucederá a los que crean el ECO: esperan algo que no sucederá. ¡Creen ya en algo que no existe!, el aislamiento cósmico de Putin. Lanza otras reflexiones inquietantes, “la política es un juego del absurdo; es un juego de promesas; es un juego de duplicidad.”; y se lamenta de que “la democracia es en realidad la tiranía y la dictadura del hombre pequeño”, uno que espera siempre el advenimiento de algún Mesías. Western believers.

Agbese me deja pensativo y preocupado. Sigo fiel a mi idea más compasiva en favor de la Democracia a pesar de sus limitaciones. Antes de saltar de continente verifico otros datos. Recuerdos. En estos últimos años Rusia ha mediado con éxito en conflictos alimentados por las potencias occidentales; sangrientos y eternos conflictos postcoloniales. Sudán (2018), entre cristianos y musulmanes; República Centro Africana (2019). Tales acuerdos fueron respaldados por la principal organización internacional regional, la Unión Africana. Desde 2018 hasta el 2020, recuento el número de Jefes de Estados africanos que han visitado individualmente a Rusia; alta diplomacia; recuento un mínimo de 12. Putin es percibido como un interlocutor serio, sin sesgo, por su carencia de pasado colonial en este continente. Se celebró la gran Cumbre de Sochi Rusia-África, en Octubre de 2019, para fortalecer las relaciones entre África y Rusia. Putin oficia como anfitrión. Asisten 54 estados africanos, con 40 Jefes de Estado. Los acuerdos bilaterales de comercio, inversión, asistencia técnica, cooperación universitaria y asistencia militar, caen por decenas, con cifras astronómicas. Hay condonación de deuda a múltiples países africanos. No hay ni habrá aislamiento comercial ni militar desde África.

Un click raudo me ubica en el país más poblado de América del Sur, con otros 200 millones de habitantes, la democracia de derechas de Brasil. El más extenso también. En O Globo, Pablo Ortellado escribe “Por que la postura de Bolsonaro sobre a Rússia é ambivalente?”. Suficiente. Sé lo que veré en Argentina, y muchos otros países latinoamericanos, sin necesidad de citar el Gramma cubano. Caen otros centenares de millones de seres humanos opacados por el ECO. Apenas queda una cuarta parte del planeta humano reflejada en el ECO. Menos en términos territoriales.

El presidente francés Emmanuel Macron (d) saluda al presidente español, Pedro Sánchez. EFE/Chema Moya

Conclusiones firmes:

Rusia no está aislada mundialmente. Putin no es un paria Mundial. Y los medios occidentales también contribuyen a que la segunda víctima de la guerra sea la verdad. Cuenta mentiras piadosas a sus believers. La primera, son los seres humanos, que mueren a carretadas a cada minuto que pasa sin un alto el fuego y negociaciones de paz, mientras Ucrania espera en vano a OTAN/Godot y la UE busca el milagro de Santa Lucía. Mala narración de fe: se cura de la hemorragia para servir como prostituta por orden de Diocleciano.

El ECO, es el opio del pueblo occidental. Aliena mentalmente a la UE y también mata en Ucrania. Alguien desde Washington DC, la capital de la Internacional Occidental, ha creado nuestro Show de Truman. Tiene aroma supremacista occidentalo-céntrico decimonónico. Unos cuantos blancos somos “el Mundo”, la Civilización moralmente avanzada, contra toda realidad contrastable. El resto nos sigue, ‘sí buana’.

Los editoriales conjuntos son heraldos de desinformación. Fumus malus iuris. La llevan en su interior y luego no queda más remedio que alimentarla. Laminan así el derecho a la información veraz, contrastada y plural; la libertad de prensa; y todas los derechos políticos que penden de la garantía de estas libertades.

Los que la crean a pies juntillas experimentarán una gran frustración. Llega con el paso del tiempo y la gravedad.

El ECO persigue un objetivo principal que habrá que combatir. No habla del ahora, como queda probado. Es profético; construye, mientras seguimos en shock emocional, el marco mental Occidental dominante para la posguerra. Rusia es el demonio encarnado. Hay que alzar un nuevo telón de acero contra Eurasia que guíe la Política Mundial de Occidente durante este s. XXI.

Las armas durmientes anhelan despertar, saborear más carne humana y multiplicarse. Comer y hacerse fecundas, bendecidas por los hombres y mujeres blancos.

Blanca civilización maldita por la superioridad tecnológica, el materialismo banal y la ambición de poder ciego que ha infundido. Tras cinco siglos de dominación del Sur, la impotencia actual nos conduce a la autofagia.

Canibalismo entre blancos.

¡Allá ellos!, responde el Sur, harto de sus torturas seculares.

PD. Rusia ha cometido un acto de agresión. Debe retirar sus tropas de Ucrania. Se puede alcanzar una solución diplomática en la senda de los Acuerdos de Minsk de 2014, que resuelva de modo definitivo la controversia. Además conviene declarar su territorio como espacio internacional militarmente neutral. Así lo dejé escrito en 2014. No veo nada que rectificar.