El pase olímpico de Sánchez

Las visitas de Pedro Sánchez a Pere Aragonés en el Palau de la Generalitat y al lehendakari Pradales en Ajuria enea han hecho saltar las alarmas de los agravios comparativos en otras comunidades donde gobiernan los propios socialistas y en el resto de gobiernos autónomos del PP. Pie en pared. Por el trato deferente a los nacionalistas en fondo y forma. Por las visitas y por los privilegios pactados. Pero el inquilino de la Moncloa necesita investir a Illa en Cataluña, a riesgo de que Puigdemont le deje colgado en su legislatura, y contentar al PNV en el Pais Vasco, en donde los nacionalistas cogobiernan con los socialistas. Así es que no se frenará.

Tras el varapalo parlamentario sufrido esta semana que ha dejado en evidencia que, sin Puigdemont, no puede legislar, Sánchez reserva toda su intransigencia y confrontación para el PP. Porque ,si se trata de Junts, ningún reproche que dirigirles a pesar de sus constantes chantajes. Pasa olímpicamente de la necesaria recuperación de la centralidad en nuestro país. Escorado hacia la extrema izquierda y apoyado en el secesionismo desestabilizador del Estado democrático, su obsesión por no asustar a la fiera secesionista que le debe sostener en el poder, le impide resolver problemas reales como la crisis migratoria. Su dejación de funciones ante este fenómeno que empieza a alterar la convivencia en las Islas Canarias es la crítica más persistente que formulan desde las Comunidades Autónomas que se quejan de que el gobierno les está traspasando el problema porque no tiene un plan.

El afán regulador del Gobierno

No está siendo una buena legislatura para Sánchez. Con 32 derrotas parlamentarias acumuladas no puede presumir de que son más que la oposición ni más progresistas. A pesar de las apariencias.El Sánchez de 2014 hablaba de la necesidad de una descolonización de representantes políticos en las instituciones que deben ser autónomas e independientes. Pero si hacemos un recorrido por el Tribunal Constitucional, RTVE, la agencia EFE, empresas públicas , el CIS…vemos que el afán regulador de este gobierno no tiene límites. Con la colonización de buena parte de las instituciones y la intimidación a los jueces que quieren hacer su trabajo, el presidente , con su actitud frente a la investigación a su esposa, Begoña Gómez, está demostrando que no cree que la Justicia tenga que ser igual para todos. No, si le afecta a él.

En pleno ambiente de las Olimpiadas, el presidente del gobierno no hace caso de las advertencias de las voces constitucionalistas

Su antecesor en la presidencia, el popular Mariano Rajoy, compareció ante el juez en calidad de testigo, sin forzar ninguna actitud victimista y sin decirle a la Justicia cuál era el procedimiento. Pedro Sánchez, no. Después de unos días de ataques y descalificaciones constantes por parte de sus ministros portavoces al juez Peinado, ha pretendido indicar al instructor en qué condiciones está dispuesto a declarar, utilizando su condición de presidente del gobierno. Pero el juez no es presa fácil de intimidación. Con su rechazo a que el Sánchez declare por escrito, no le va a quedar más remedio al presidente que declarar oralmente el próximo martes, en la Moncloa.

En guerra contra el Poder Judicial

Está en plena guerra contra el Poder Judicial. El Tribunal Supremo, en su Auto defendiendo la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley frente al atropello de quienes están dispuestos a vulnerar la Constitución , ha desmantelado el andamiaje de la amnistía “de autor”. Esa ley de impunidad que el gobierno ha regalado a los secesionistas del ‘procés’ es, a su juicio, inconstitucional. Diseñada para beneficiar a una élite política. El experto ante la Comisión de Venecia ,Agustín Ruiz Robledo, puso un ejemplo tan gráfico que todo el mundo puede entenderlo: “ si dos personas queman un coche, sólo se amnistiará al independentista”. Y la Sala Segunda del Alto Tribunal ,aplicando su reiterada jurisprudencia, ha puesto el respeto a la ley en su sitio. Porque la amnistía está concebida como salvoconducto de impunidad para quienes violentaron la legalidad desde el poder en Cataluña.

Un Auto que tendrá que estudiar el Constitucional. Pero este situación no le quita el sueño a Pedro Sánchez. Para eso amarró la composición del Tribunal con una mayoría favorable a sus necesidades. Para que haga de órgano de Casación en vez de cumplir con su papel de Tribunal de Garantías. Su presidente Conde Pumpido, se ha ganado ya varias medallas por sus servicios prestados al gobierno. En pleno ambiente de las Olimpiadas, el presidente del gobierno no hace caso de las advertencias de las voces constitucionalistas. Rodeado de su guardia de aduladores, está cada vez más desnudo. Pero él no lo sabe.