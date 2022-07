El PSOE FC cambia el staff técnico buscando la salvación

En el fútbol es normal que el Presidente del Club (léase Pedro Sánchez como Presidente del PSOE FC) cambie de entrenador y staff técnico (léase Adriana Lastra, etc) cuando los resultados no son los esperados. Además el Presidente suele recurrir al mercado de fichajes para reforzar la plantilla (léase Patxi López, etc.).

Los resultados del PSOE le alejan de la Champions de la política que no es otra que La Moncloa. Su estrepitosa derrota en Madrid se intentó corregir con una reforma ministerial y cambios en el equipo directivo en el congreso del PSOE de hace solo nueve meses pero los nuevos técnicos (léase Héctor Gómez y Felipe Sicilia) no fueron el revulsivo esperado y el equipo socialista sufrió nuevas derrotas en los encuentros clave disputados en Castilla y León y Andalucía, lo cual ha traído nuevos movimientos en el banquillo socialista.

Cuantos más cambios se realizan en el cuerpo técnico más sintomático es de la situación precaria en la que se encuentra el equipo. Tanto el Granada, como el Alavés así como el Levante tuvieron la pasada temporada nada más y nada menos que tres entrenadores y eso no evitó su descenso a segunda división.

Comité Federal extraordinario del PSOE. EFE/ Mariscal

Lo que en el fútbol se resuelve cambiando de entrenador en política equivale a la manida frase: “Es que no comunicamos bien”. Suele ser una conclusión superficial, poco realista y una huida hacia adelante. Las encuestas son contumaces indicando la desconfianza de la opinión pública hacia las políticas económicas y el resto de decisiones que toma el gobierno.

Tras el último debate del Estado de la Nación más del 60% de los encuestados manifestaron que Sánchez no trasmitió confianza ni sobre el futuro económico ni sobre el futuro político. En la última entrega de Tezanos por primera vez desde que Sánchez ocupa la Moncloa un líder de la oposición lidera las preferencias de la opinión pública sobre quien es el preferido como Presidente.

Sánchez cambia de técnicos pero no cambia de forma de jugar (léase de estrategia y planteamiento político). De nada le vale al Presidente del club gubernamental hacer movimientos de banquillo si no cambia el planteamiento táctico sobre el terreno de juego, que no es otro que España. Pedro Sánchez es como Paco Jémez, entrenador conocido porque siempre juega al ataque y acaba perdiendo por goleada con resultados extravagantes más propios del tenis como 7-5.

Pasarse el día atacando a la oposición ejerciendo de oposición de la oposición puede ser muy del agrado de los aficionados más fanatizados, aquellos que tienen abonos en los fondos de animación de los estadios pero desconcierta a la opinión pública menos militante. Y es que Felix Bolaños más que ministro de la Presidencia parece Manolo en el bombo cuando dice barbaridades como que en las CC.AA del PP hay más incendios porque no se dedica dinero a la prevención de incendios.

La economía no funciona y no parece que hacer pagar a la ciudadanía a través de más impuestos a los bancos y las energéticas, de las que todos somos clientes cautivos, sea la mejor solución. España como país sufre ataques desde dentro del propio país a cargo de los socios independentistas de Sánchez en el País Vasco y Cataluña y no parece que Sánchez tome medidas para acabar con el vandalismo institucional que practican sus socios, todo lo contrario, los justifica y los ampara.

La forma de jugar del PSOE FC requiere de cambios estratégicos profundos, no de cambios en el banquillo para seguir con el mismo planteamiento. Juanma Moreno tras la finalización del debate de investidura para su reelección como Presidente de la Junta de Andalucía afirmó que celebraba que en parlamento andaluz se hubiera vivido un debate sin crispación a diferencia de lo que ocurría por otros lares en clara referencia al Congreso de los Diputados.

Hay dos formas de cambiar un entrenador, la primera es buscar a un substituto que siga haciendo lo mismo que el anterior, es garantía de fracaso. La segunda es plantearse cambios tácticos y de planteamiento profundos que supogan una nueva forma de jugar que aporte resultados y a continuación plantearse qué técnico puede implantar dichos cambios. Cambiar para seguir haciendo lo mismo nunca funciona y eso es lo que está haciendo Sánchez.

La convocatoria de la mesa de negociación en Cataluña y la aprobación de la ley de memoria democrática con Bildu son el ejemplo evidente de que aunque Sánchez haya vuelto a cambiar el staff técnico él sigue haciendo la alineación y seguirá con la misma forma de jugar (léase política) hasta el final de legislatura. El PSOE FC es un claro candidato al descenso.