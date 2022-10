Jugar con el dinero de los cotizantes y de los jubilados 

Acierta Inés Arrimadas, tarde para sus intereses políticos, al afirmar en el Congreso que “El gobierno Sánchez decidió comprarse votos a base de incrementar pensiones y empobrecer al resto de la población”. La líder de Cs, quizás porque ya no tiene nada que perder, señalo con claridad cual es el resultado de las políticas de Sánchez: “crear una sociedad enfrentada en la que unos, los trabajadores del régimen general de la SS.SS y autónomos en el sector privado, mantienen a otros, los trabajadores públicos y pensionistas”.

El éxito de socialistas y populares, es hacer creer a la gente que las pensiones son una concesión graciosa del gobierno de turno, nada está más alejado de la realidad. Las pensiones son el resultado de años pagando cotizaciones de forma cautiva dado que es un pago obligatorio a un fondo público de jubilación.

A Sánchez le da igual seguir con el boquete que le está haciendo a las cuentas públicas a base de incrementar el gasto año tras año batiendo siempre un récord de presupuestos mal llamados sociales cuando deberían calificarse de presupuestos pródigos y despilfarradores.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE/EPA/FILIP SINGER

El objetivo de Sánchez no es otro que el de crear grandes bolsas de votos cautivos que le garanticen su permanencia en el poder más allá de diciembre de 2023. La política presupuestaria de Sánchez tiene poco de rigor económico y mucho de emocional generando dependencia y temor entre los más débiles. Es una forma simple de actuar basada en hacer creer a los que dependen de una prestación pública y no tienen capacidad por si mismos de generar su sustento que si él no está en el poder perderán sus ingresos.

El incremento del 12,5% de las pensiones en dos años es un paso hacia que las generaciones futuras cobren menos pensión, pero eso que más le da a Sánchez un hombre especializado en que el futuro es dentro de pocos minutos.

Feijóo se equivoca al pedir que las pensiones más bajas suban más que las otras. Es terriblemente injusto. Las pensiones no son el resultado de un capricho, es el pago de un dinero que ha ahorrado el jubilado a lo largo de decenas de año de trabajo. Cualquier trabajador del régimen general de la Seguridad social sabe que cuanto más se cotiza más se cobra cuando se llega a la jubilación y eso no debería modificarse.

Todo el mundo es consciente que prejubilarse implica menos años cotizados, o dicho de otro modo, menos bolsa de dinero a recuperar en forma de pensión cuando se alcanza la edad de retiro. Pagar menos a quien ha cotizado más no es admisible.

Los trabajadores activos no ingresan sus retenciones a la SS.SS en una cuenta personal de ahorro, van a una caja común -por ahora- y ese dinero no es para ellos sino para pagar las pensiones actuales pero cuando el cotizante llega a su jubilación lo que percibe es el resultado de lo que ha cotizado a lo largo de su vida laboral y quien lo paga son los trabajadores activos en aquel momento, o sea, sus hijos y nietos.

Si se aplica la propuesta del PSOE de incrementar el 8,5% a los jubilados y el 9,% a los funcionarios en tres años el estado se acercará a la quiebra y si se aplica la propuesta del PP de pagar menos a los que más han cotizado se lanzará un mensaje de que no vale la pena cotizar más si se va a cobrar lo mismo que los que menos han cotizado además de que se les habría robado un dinero que les pertenece.

El Estado tiene métodos, que no son los incrementos bestiales de las pensiones, para ayudar a aquellas personas que menos tienen o que no han cotizado los años suficientes para percibir una pensión como por ejemplo las amas de casa receptoras del SOVI. Ese tipo de prestaciones lineales si deben revisarse con criterios de apoyo a quienes menos tienen.

Sánchez plantea un incremento de las pensiones inasumible para el conjunto de la sociedad por un motivo muy concreto: los mayores son el grupo social con mayor participación electoral y para su desgracia es el colectivo donde el PP le lleva más ventaja. Su propuesta no es inocente, es un intento de dar la vuelta a las encuestas.

El PP debería haber sido valiente explicando que ese incremento hace que crezca, aún más, el número de jubilados que perciben pensiones más cuantiosas que los salarios de los jóvenes. Un gobierno serio fomentaría el ahorro, daría desgravaciones por planes de pensiones, quitaría impuestos de sucesión para facilitar que los padres y abuelos ayudaran a sus hijos y nietos, bajaría impuestos y reduciría costes innecesarios en lugar de regalar dinero.

Muchos de los incrementos que recibirán los abuelos españoles irán directos a los bolsillos de sus hijos para que estos puedan pagar los impuestos que sirven a su vez para apagar el incremento de pensiones, es una forma curiosa de economía circular …. y de generar dinero negro.