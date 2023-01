Lo que une a Yolanda Díaz y Shakira

● Los pódcast de economiadigital.es también están disponibles en su app favorita: Apple | Google | Ivoox | Spotify | YouTube

Capítulos:

00:00 Introducción

09:40 Yolanda Díaz y la inflación

28:10 Los cambios en Ibex avanzan nubarrones

45:30 La cuestionable separación de poderes

01:00:00 Shakira deja a Piqué claramente tocado

01:07:00 Despedida

La mesa de La Plaza acoge en este episodio un puzzle de piezas muy diversas, aunque, como es habitual, acaban encajando. La Plaza empieza analizando unas declaraciones, ya demasiado recurrentes, de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, a propósito de la inflación y acaba sumergiéndose en el rifirrafe en que han entrado las relaciones entre la cantante Shakira y su expareja Gerard Piqué.

¿Hay algún nexo entre ambas? Sí. Las dos intentar ocultar sus errores, sus fracasos, en relato en el que ellas quedan absolutamente al margen. La vicepresidente segunda del Gobierno cree que el problema de la inflación del 16% en los alimentos es que “alguien se está forrando”. ¿Quién? No lo dice. Confía en la complicidad de su auditorio para que señale y vaya a por el culpable. Ella no lo identifica, pero actúa y está convencida de que su silencio no será óbice para que el culpable quede claro.

¿Seguro que el problema de la persistente y dañina inflación en la cesta de la compra es de que alguien se está forrando o de que las medidas del gobierno son ineficaces para combatir, minimizar, ese monstruo que devora ahorros y poder adquisitivo? Shakira ataca sin complejos en su última canción a su exsuegra y a la actual pareja de su ex. No explicita los problemas y, por tanto, difícilmente el o los causantes de la ruptura, pero los señala en su canción en la confianza de que todo el mundo comulgue con su simplista argumento y se solidarice con ellas. Tontas prácticas, pero quizás efectivas.