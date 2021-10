¿Quién será el nuevo presidente del gobierno de España?

Pedro Sánchez y Pablo Casado se saludan en la última reunión pública que mantuvieron en La Moncloa, el pasado el 2 de septiembre de 2020 | EFE/FV/Pool/Archivo

Teniendo en cuenta que España presidirá el Consejo de la UE en el segundo semestre de 2023, no preveo un adelanto electoral antes de esa fecha. En el ADN del Sr. Sánchez se encuentra el gen de aprovechar cualquier acto o suceso en el que él pueda ser el protagonista. Y un evento como este y durante 6 meses, no lo va a desaprovechar. Con lo que convocará a finales de 2023 y acudiremos a las urnas previsiblemente en febrero o marzo de 2024.

Después de su nula gestión en el gobierno de España, dejará que el partido, en las elecciones municipales y autonómicas, asuma el golpe del electorado a su nefasta gestión. Para así, poder recuperar votos en las elecciones de 2024, transmitiendo el miedo a la derecha y las consecuencias tan negativas de la victoria territorial del Partido Popular.

Por tanto, ¿por qué esta pregunta en el titular del articulo con tanta antelación? Porque creo que es de interés del ciudadano saber con tiempo quienes son los candidatos a la presidencia del gobierno y qué plantean. Creo que es necesario un debate sobre el futuro de España, un debate sosegado tranquilo y con tiempo. Y ahora tenemos tiempo.

Crisis no superadas, crisis no abordadas

Es necesario en estos momentos, después de una crisis financiera y económica que aun no habíamos superado del todo y después de la ocurrida por causa de la pandemia. Pero también por la crisis social y política surgida a principios de la década anterior y de la que no solo no hemos salido, sino que ni siquiera la hemos abordado.

Y el partido socialista no está en esta onda, ni en la del debate, ni en el de la tranquilidad. No está en el debate, porque exclusivamente negocia con sus socios de legislatura toda la legislación para mantenerse en el poder y alargarla hasta el final y más allá. ¿Y quien son sus socios? la extrema izquierda de Unidas Podemos, los partidos independentistas como ERC y el PdeCat y los filoetarras de Bildu. Y estos grupos nunca van a permitir que negocie nada con el partido popular, el principal partido de la oposición. Por tanto, tenemos a un partido socialista, el del “No es No”, que, aunque quisiera cambiar, no podría por las exigencias de sus socios.

Y tampoco está en la tranquilidad, necesita el enfrentamiento con los partidos de centro derecha, para movilizar a los votantes de la izquierda y que no analicen su gobierno ni sus resultados. Para mantener la tensión y convencer a sus afiliados y simpatizantes que no se puede pactar nada con las “derechas”.

El Sr. Sánchez espera no solo recuperar todo el voto socialista, sino integrar en su candidatura en 2024 a parte de los de Unidas Podemos. Y con eso volver a gobernar otros 4 años. ¿Con quién? Con quien sea, eso no importa.

¿Quiénes conforman la oposición?

Y en el otro lado, 3 partidos. C´s en clara descomposición; aquí deberíamos hacer caso a su portavoz en las Cortes de Castilla y León que, en la última moción de censura presentada por el PSOE, dijo “déjennos morir en paz”.

En segundo lugar, VOX, un partido que, en vez de presentarse como una opción de gobierno, trabaja sin descanso para aislarse y así poder mantenerse durante años en ese territorio inaccesible para el resto de los partidos, el extremo derecho del espectro ideológico. Esta es la diferencia clara con C´s, que navegaba por un territorio invadible por otros partidos, y la que les asegurará años y años en la política española.

Y por último el Partido Popular, que, por una parte, ha gobernado, y por lo tanto mantiene esa imagen de partido de gobierno. Por otra, es el líder de la oposición, y de cara a los electores la primera alternativa al gobierno actual. Pero, además, porque no hay nadie más que opte a ese puesto. O es el Partido Popular o nadie podrá optar a sustituir a Pedro Sánchez. Por esto también el partido socialista trabaja continuamente para desacreditar a los populares, desde vincularlos con VOX, hasta denigrar sus años de gobierno.

Teniendo en cuenta la ley electoral y el crecimiento constante de los partidos independentistas, nacionalistas y regionalistas, la oportunidad del Partido Popular depende o bien, de que genere ilusión, o bien de que consiga unificar en torno a sí todo el voto del centro derecha. O ambas cosas, esto sería lo deseable, ya que tendría que plantear un proyecto serio para España.

La mejor opción

Y creo sinceramente que Pablo Casado tiene los mimbres necesarios para conseguir estos dos objetivos. Por una parte, apoyo internacional, de grandes lideres europeos del centro derecha. Por otra, una visión a largo plazo de la política española y mundial. Yo le sigo desde hace tiempo y le he escuchado reflexionar sobre esto desde antes de ser el presidente del partido. Y, por último, está consiguiendo unificar al partido en torno a él, y que los importantes líderes que tiene el partido popular a nivel regional le apoyen sin fisuras.

Y aunque puede parecer pronto, como les comentaba al principio, la Convención Nacional que ha ocurrido estos días, ha venido a trasladar todas estas ideas a los españoles. Y otra también importante, quizá la más importante, el Proyecto.

El Partido Popular ha decidido construir un proyecto en torno a la sociedad civil. Una construcción que durará un año y que partiendo de esta convención y después de recoger información y trasladar sus conclusiones por toda la geografía nacional, lo presentará a la sociedad. Un proyecto no solo para ganar las elecciones, sino un proyecto para los retos que debe afrontar España en las próximas décadas.

A principios de 2024 deberemos optar por Pedro Sánchez o Pablo Casado, y lo que hagamos los dos grandes partidos hasta esa fecha decidirá la victoria, y el futuro de España.