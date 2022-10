Sea sedicioso, es gratis 

¡Qué tiempos aquellos en los que el nacionalismo catalán era como el vasco y el voto a los presupuestos generales del Estado era a cambio de dinero y carreteras! Ahora ERC pacta cosas no contabilizables como un porcentaje de catalán en plataformas digitales o la derogación del delito de sedición.

Yo soy un tipo raro y conozco a algunos sediciosos aunque es cierto que cuando los conocí aún no habían delinquido. En lo personal incluso siento aprecio por algunos de ellos, pero en general la gente no tiene relación con tipos que van por la vida alterando el orden constitucional y intentado dar golpes de estado así que el debate de la reforma del delito de sedición viene a ser una prevaricante particularización de la política, algo que importa en exclusiva a aquellos que han delinquido y lejos de rehabilitarse barruntan volver a las andadas.

Solo aquel que tengan previsto reincidir en alterar el orden constitucional o intentar revertirlo por una vía no legal puede estar interesado en reformar el delito de sedición. Es sabido que un ratero de tres al cuarto se conoce al dedillo el código penal para saber cómo y cuándo actuar sin que eso tenga mayores consecuencias. Pues bien, los políticos sentenciados por sediciosos y malversadores y luego indultados, son al igual que los amigos de lo ajeno: expertos en derecho penal a lo que añaden un profundo conocimiento del derecho comunitario.

Fuentes de Moncloa afirman que están en disposición de reformar el delito de sedición “porque la sociedad está preparada para ello”. La realidad es que pueden hacerlo sin que eso tenga un gran efecto en la intención de voto para Sánchez, que es lo único que le importa, porque el tema catalán ha dejado de tener interés alguno para el resto de los españoles, es una cuestión cansina y aburrida protagonizada por gente como los independentistas que suelen poner voz engolada y cara de poca felicidad.

Vuelta de Marta Rovira

En realidad cuando ERC habla de reformar el delito de sedición se refiere a pastelear algo a medida de que Marta Rovira pueda volver a España y dejar atrás su refugio en Suiza. Marta Rovira, Secretaria General de ERC, es la única de las grandes jerarcas separatistas huidas al extranjero que no ocupaba un cargo gubernamental en el momento de la declaración unilateral de independencia y, en consecuencia, es la única que no se vería afectada por una inhabilitación por malversación de fondos públicos así que lo suyo mediante una rebajilla de la potencial pena que le puede caer por sediciosa es solucionable.

Ni Pedro Sánchez, ni Pere Aragonés, ni Junqueras tienen interés alguno en que Puigdemont vuelva a España, como en el bolero “dicen que la distancia es el olvido” y Junts va de espectáculo en espectáculo y cuando tu adversario procede a su autoliquidación lo mejor es no distraerle y hacer volver a Puigdemont sería dar respiración asistida a un Junts que se está desangrando por una infinita guerra interna.

El Presupuesto del estado se aprobará sin que el delito de sedición se haya reformado, en realidad el Presupuesto puede salir adelante, tal como ya sucedió en la reforma laboral, sin el voto de ERC.

Los socios republicanos e independentistas de Sánchez solo necesitan dar la sensación frente a su público de que han puesto al PSOE de rodillas, luego si le sacan más o menos no tiene mayor importancia. Mucho más inteligentes son los nacionalistas vascos, poco amantes de la filosofía y grandes adeptos al contaplus, todo lo que no sea con dinero por delante no les hace mover ni un dedo.

Eso sí, un día, si Sánchez vuelve a ganar las generales, el delito de sedición se reformará y quedará en seis años de pena. Quizás Junqueras y los Jordis no vuelvan a dar una Tejerada pero por si acaso sus hijos políticos vuelven a la carga hay que tener previsto que la cosa les salga gratis.