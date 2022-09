Yolanda Díaz y la ilusión de ascender   

La plataforma Sumar va a basar su éxito en conseguir que todo el mundo “esté a la altura” de las circunstancias políticas y sociales que deben exigirse para afrontar la crisis económica. Poco importa si “la altura” a la que se aspira sea tan elevada que no se pueda respirar en ella. La vicepresidenta Yolanda Díaz busca reconstruir la España arrasada por incendios, la elevada inflación o la crisis energética aumentando el gasto público sin aumentar el salario de los funcionarios. Todo su proyecto se centra en curar las heridas económicas con más esfuerzo económico por parte de las empresas y de los autónomos.

La constante apelación sobre el deber de ayudar a los trabajadores y la clase media a salir de la crisis choca con el hecho de que sus actuales ingresos son insuficientes, no solo para afrontar la crisis sino al margen de que haya crisis o no. Hoy los ingresos de la clase media se sitúan entre 7.500 y 39.000 euros anuales. El promedio de los ingresos de la clase media es de 18.100 euros. Los valores que históricamente definían la clase media, entre ellos, el trabajo, el ahorro y la educación han sido socavados en los últimos veintidós años por decisiones políticas.

«El promedio de los ingresos de la clase media es de 18.100 euros»

La posición de la plataforma Sumar parece olvidar que no ha sido la crisis la que ha empobrecido a los trabajadores y la clase media, sino el impulso de un proyecto político que se basa en exigir sacrificios a los trabajadores al mismo tiempo que se les ayuda económicamente para mantener su poder adquisitivo para que puedan seguir sacrificándose. La España a la que se dirige la plataforma Sumar es la que necesita ser salvada de la política que es responsable del aumento de los impuestos de la subida de la cuota de los autónomos y la que aprueba el aumento del presupuesto de defensa, siendo Yolanda Díaz una de las vicepresidentas que aprueban estas medidas en el consejo de ministros.

No es que la nueva plataforma política de la izquierda no defienda sus ideales en el seno del gobierno de coalición sino que las contradicciones aumentan cuando sus líder recorre España aclamando ser la solución a los problemas de los españoles. El proceso de escuchar a los españoles para que aporten ideas genera sorpresa, pues pretende impulsar “un nuevo proyecto de país” para abordar los problemas “reales” de la gente, sin considerar que muchos ciudadanos llevan tiempo pidiendo que la política no se haga cargo de sus problemas.