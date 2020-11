El virólogo Andrea Crisanti rechaza vacunarse "a menos que los datos sean públicos"

24 de noviembre de 2020 (18:31 CET)

La comunidad científica parece demostrar un consenso bastante amplio alrededor de las vacunas que ganan la carrera –Pfizer, Moderna y AstraZeneca–, pese a que algunos sienten ciertas reservas ante la rapidez del proceso para conseguir una campaña masiva de vacunación en todo el mundo.

El prestigiososo director del laboratorio de microbiología de la Universidad de Padua, Andrea Crisanti, ha explicado que de momento evitará ponerse la vacuna contra la Covid-19: “Repito que en base a los conocimientos que tenemos hoy en día no me vacunaría”.

"Si se hicieran los datos públicos y la comunidad científica validara su calidad lo haría"

Su negativa es condicional, puesto que "si hicieran públicos los datos y la comunidad científica validara su calidad lo haría, no tengo ninguna duda”.

¿El motivo? Todo se trata de ser honesto y “de una cuestión de transparencia: si quieren generar confianza, hay que ser transparente”.

Según ha publicado LaStampa, "cuanto más se quejen los científicos de la falta de información, más la exigen, más gente confía en ellos. ¿Es posible que no se entienda este mecanismo? La transparencia es un activo inestimable: la confianza.

"Este levantamiento del aislamiento que ha habido es absolutamente irrazonable, porque no he dicho que no voy a recibir la vacuna, sino simplemente que es necesario que todos los miembros de la comunidad científica tengan acceso a los datos en bruto. De esta manera todos recibimos la vacuna, sin ningún temor o pensamiento retrospectivo”, ha defendido.

Europa cierra el pedido de la vacuna con Moderna

Después de los 300 millones de dosis de la vacuna de Pfizer que ha comprado Europa, ahora se agencia otros 160 más del prototipo de Moderna, farmacéutica que hasta el momento se había resistido. La Comisión Europea, que ya contaba ya firmó un acuerdo preliminar en agosto con este laboratorio por el que compró 80 millones de unidades, ha cerrado este martes un nuevo contrato.

"Todos sabemos que una vacuna segura y efectiva aportará una solución duradera y sostenible a esta pandemia", ha asegurado la presidenta del organismo, Ursula von der Leyen, en una declaración institucional. "La vacunación será crucial para superar este virus", ha añadido.

La Junta de Monitoreo de Seguridad de Datos (DSMB, por sus siglas en inglés), observó que la eficacia de esta inyección era del 94,5% en los primeros análisis de los ensayos clínicos. La compañía anunció que cobrará entre 21 y 31 euros por cada una de las dosis de su antígeno. Teniendo en cuenta que son necesarias dos inyecciones, inmunizar a una persona contra la Covid-19 podría ascender a 60 euros.

