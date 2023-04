Aragonès pide una propuesta «valiente» sobre Cataluña a Yolanda Díaz y Sumar

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), ha tirado de ironía para referirse al lanzamiento de Sumar y ha sugerido que él aún desconoce qué propuesta tiene Yolanda Díaz sobre Cataluña, pero sí le ha planteado dos peticiones: que sea «valiente» y que «se aleje del jacobinismo de la izquierda estatal».

En una entrevista, Aragonès ha aludido a la presentación hace una semana de Sumar, la plataforma con la que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, dio el primer paso para presentar su candidatura a las elecciones generales de diciembre.

«Yo he estado buscando qué opinaba sobre Cataluña y aún no lo he encontrado…», ha sugerido irónicamente el president, al ser preguntado sobre si le parecía interesante la propuesta de Yolanda Díaz y Sumar respecto a la cuestión territorial. «Es un proyecto que tiene muchas opiniones sobre muchas cuestiones, pero no he visto ninguna sobre el futuro político de Cataluña».

En cualquier caso, el jefe del Ejecutivo catalán y coordinador nacional de ERC ha admitido que podrá «pronunciarse» cuando Yolanda Díaz concrete su posicionamiento sobre la cuestión catalana. «Espero que pongan en algún momento una propuesta sobre la mesa (sobre Cataluña). Y espero que sea una propuesta valiente (…) favorable al derecho de autodeterminación de los pueblos«, ha apuntado.

«Sumar fuerzas y colaborar»

Respecto a si el choque político entre Sumar y Podemos podría favorecer un triunfo de los partidos de la derecha en las elecciones generales en caso de que ambas formaciones concurrieran finalmente por separado, Aragonès se ha mostrado «convencido» de que «si hay una victoria de la derecha y la ultraderecha no será por determinadas dinámicas de la izquierda estatal».

Ese hipotético escenario, según Aragonès, estaría causado «probablemente porque el PSOE no ha sido suficientemente valiente con determinadas políticas, también en relación con Cataluña». Aragonès ha mostrado su «deseo» de que «todos los espacios políticos se ordenen, estén lo más fuertes posibles y puedan llegar a acuerdos», para poder en el futuro «sumar fuerzas y colaborar» con ERC para avanzar hacia la resolución del conflicto político catalán e incluso la independencia, como también para «la justicia social».