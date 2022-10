Catalunya Ràdio destrona a TV3 y se convierte en la principal maquinaria independentista

Catalunya Ràdio destrona a TV3 y se convierte en el principal motor de la maquinaria independentista. Así lo reflejan los datos publicados en el ‘Informe sobre la Observación del Pluralismo Político en la Televisión y en la Radio durante el periodo enero-abril de 2021’. Y es que el estudio, elaborado por el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), constata que la emisora pública catalana fue el medio de comunicación que más tiempo dedicó al Ejecutivo catalán e ignoró a las entidades no independentistas.

Catalunya Ràdio, el medio que más minutos da al Govern

Del conjunto de medios de comunicación analizados por el organismo catalán, Catalunya Ràdio fue el que le dio una porción del tiempo de palabra más significativa al Govern. En concreto, el Ejecutivo catalán concentró el 36,1% del tiempo dedicado a las agrupaciones políticas en la emisora catalana.

De esta manera, se posicionó por delante de TV3, que únicamente destinó un 24,9%, un porcentaje inferior al de otros medios de comunicación como RAC1, que le otorgó el 28,3%.

Esta tendencia pro-Govern también se pone de manifiesto en el número de entrevistas concedidas por Catalunya Ràdio. Mientras que las entrevistas a miembros del Ejecutivo liderado por Pere Aragonès supusieron el 30,5% del total de la emisora catalana, la cifra en TV3 fue considerablemente inferior, ya que se situó en el 26,4%.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, durante la reunión semanal del Govern. EFE/Quique García.

El porcentaje de entrevistas realizadas al ‘president’ y los ‘consellers’ en la otra cadena de televisión de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), 3/24, también fue inferior al de Catalunya Ràdio, ya que se situó en el 28,6%.

Las entidades no independentistas no tienen cabida en Catalunya Ràdio

La cuota de tiempo destinada en Catalunya Ràdio a entidades contrarias a la independencia fue nula durante los meses analizados en el informe. Pues, ninguna de las organizaciones no independentistas contempladas en el análisis obtuvo tiempo de palabra en la emisora pública catalana. Sin embargo, Òmnium Cultural sí que acaparó el 52,7% del tiempo dedicado a las entidades y la ANC se quedó con el 47,3%.

Si bien en el caso de TV3 la exclusión no fue tan evidente como en Catalunya Ràdio, también se redujo considerablemente el tiempo concedido a las entidades constitucionalistas. A pesar de que Societat Civil Catalana logró el 2,1% del tiempo de palabra en la cadena, otras entidades no independentistas como la Asociación Impulso Ciudadano o Conviviencia Cívica Catalana no tuvieron ninguna representación.

Una situación que no sucedió con entidades soberanistas, que concentraron el mayor tiempo de palabra. Mientras que Òmnium Cultural consiguió el 57,2%, la ANC obtuvo el 33,5% del conjunto de tiempo de palabra destinado a las entidades vinculadas al debate político en Cataluña en la cadena de televisión pública de Cataluña.

La tendencia a marginar entidades no independentistas también se evidencia en el porcentaje de entrevistas concedido a cada organización. En Catalunya Ràdio, los miembros de entidades pro-independentistas como la ANC o Òmnium Cultural concentraron el 60% y el 40% de las entrevistas. Asimismo, la ANC, el Consell per la República y Òmnium Cultural lograron el 33,3%, cada una, del conjunto de entrevistas a entidades en la cadena pública catalana.

Pero, en ninguno de los medios públicos se entrevistó a ningún miembro de la única entidad constitucionalista que se contempla en el análisis de este apartado del informe, Societat Civil Catalana.

Politización de la cúpula mediática catalana

ERC, Junts y el PSC pactaron en diciembre del año pasado la renovación del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el ente público que agrupa a TV3 y Catalunya Ràdio. Tras el acuerdo, el organismo pasó a estar dirigido por la comunicadora Rosa Romà, un perfil considerado cercano a ERC, mientras que la vicepresidencia comenzó a estar liderada por la exconsejera de cultura de Junts, Àngels Ponsa.

Posteriormente, en verano de este año, Sigfrid Gras y Jordi Borda fueron elegidos como nuevos directores de Tv3 y Catalunya Ràdio. Hasta entonces, y durante el periodo que analiza el estudio elaborado por el CAC, Catalunya Ràdio había estado liderada por Saül Gordillo, una propuesta de ERC, mientras que al frente de TV3 se posicionó Vicent Sanchís, un perfil próximo a Junts.

Pues, en el marco del gobierno de coalición entre ERC y Junts, ambas formaciones acordaron que para mantener el equilibrio de fuerzas en los medios de comunicación públicos, el partido presidido por Laura Borràs designaría al director de TV3, mientras que los de Aragonès nombrarían al director de Catalunya Ràdio. Sin embargo, en el caso de los jefes de informativos se haría a la inversa, dado que Junts escogería al de la emisora catalana y ERC al de la televisión pública.

El exdirector de Televisió de Catalunya, Vicent Sanchís, y el exdirector de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo. EFE/ Quique García

No obstante, este año se cambió el proceso de designación de los directores de la radio y la televisión de la CCMA y se implementó un procedimiento de selección público y abierto, en el que se presentaron diez candidaturas para la dirección de la Catalunya Radio y nueve para la dirección de Televisión de Catalunya. Finalmente, fueron Borda y Gras los elegidos para ocupar estos cargos.

Borda fue redactor de Deportes en Catalunya Ràdio desde 1999 a 2016. También fue responsable de la información sobre el Fútbol Club Barcelona de 2003 a 2016. Desde 2016 era adjunto a la dirección del Grupo de Emisoras de Catalunya Ràdio, y desde abril de este año ejercía la dirección en funciones del mismo.