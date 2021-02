Elecciones catalanas | El voto por correo en Cataluña para el 14-F crece un 350%

La candidata de Junts per Catalunya, Laura Borrás, participa en un acto de campaña con la presencia telemática de Carles Puigdemont. “No podemos pagar por adelantado con el Gobierno español”, ha asegurado el expresidente huido. “Necesitamos una presidenta que lo tenga claro, el liderazgo de alguien que no se deje engañar, que no se rinda a cambio de nada”, ha añadido.

🗣️ president @KRLS: “No podem pagar per avançat amb el Govern espanyol. Al @govern ens cal una presidenta que ho tingui clar, el lideratge d’algú que no es deixi enganyar, que no es rendeixi a canvi de res. Som en temps de màxima exigència que no permeten febleses i debilitats” pic.twitter.com/zYxahIsJBz — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) February 6, 2021