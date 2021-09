Más de 125.000 kits escolares para una vuelta al cole en igualdad de oportunidades

Las familias más vulnerables encuentran numerosas dificultades para que su hijos e hijas tengan un acceso normalizado a la educación. Entre otras, el acceso al material educativo necesario para aprender y construirse un futuro mejor.

En España 1 de cada 3 menores hereda la pobreza de sus padres. Este ‘círculo hereditario de pobreza’ se debe a que la falta de recursos económicos añade “la dificultad para acceder al material escolar necesario para disponer de una educación de calidad,” explican desde el programa CaixaProinfancia.

Con el objetivo de que miles de menores aborden el nuevo curso con las mismas oportunidades, el programa CaixaProinfancia de la Fundación ”la Caixa” ha entregado más de 125.000 kits escolares.

Los kits escolares están adaptados a cada ciclo educativo: preescolar, primaria y secundaria.

Una acción de ‘vuelta al cole’ que la entidad ha destinado a los menores que viven en hogares en situación de vulnerabilidad. Este curso, como sucedió el anterior, ha visto incrementado el número de menores en hogares vulnerables debido a la la crisis social y económica derivada de la pandemia de COVID-19.

Los 125.898 kits escolares distribuidos a través de las entidades sociales que colaboran con el programa CaixaProInfancia están adaptados a cada ciclo educativo, desde preescolar a secundaria



“Incluso hogares que hasta ahora disfrutaban de una cierta estabilidad se han encontrado con esta dificultada de forma inesperada”, explican desde la entidad.

Esta iniciativa se suma a las acciones y ayudas que durante el curso reciben más de 60.000 menores; como talleres, servicios de refuerzo educativo o asistencia psicológica y atención logopédica, entre otros. También reciben material escolar, gafas y alimentación.

De nacer en un campo de refugiados a prepararse para cursar estudios superiores

Los beneficiarios del programa CaixaProinfancia de Fundación “la Caixa” son jóvenes con nombre y apellido, como Cózar Mohamed.

Cózar nació en un campo de refugiados del Sáhara. Esta joven saharaui llegó a España muy pequeña y comparte el mismo sueño que cualquier joven: destacar en el mundo.

Sin embargo, en su caso, alcanzar ese sueño tenía la dificultad añadida que suponen su origen y pertenencia a una familia vulnerable.

“A mi, como chica saharaui, me encantaría destacar en el mundo. Creo que todos tenemos este sueño”

Cózar tuvo la oportunidad cuando, por insistencia de su padre, entró en la academia Arbela. Arbela es una de las más de 400 entidades sociales colaboradoras de CaixaProinfancia, en su caso ayudando en el desarrollo social y educativo de los niños de familias con pocos recursos.

Cózar Mohamed es uno de los miles de menores que cada año reciben la ayuda de CaixaProinfancia a través de más de 400 entidades sociales de todo el país

“En un principio dije que no, que no quería academias. Gracias a que me convenció mi padre, porque entonces estaba muy perdida y no sabía estudiar. Ese era mi gran problema,” dice Cózar.



Gracias al apoyo psicológico y personal que recibió de los profesionales de Arbela “aprendí a estudiar por mí misma, que es algo que muchos jóvenes necesitan,” añade.

Más de 300.000 niños y niñas se han beneficiado hasta la fecha del programa social de apoyo a la infancia CaixaProinfancia

Hoy, ya con 18 años, Cózar se prepara para acceder a estudios superiores. “Que una chica saharaui estudie y tenga estudios altos, en un país que no es el suyo, en un idioma que no es el suyo, es motivo de orgullo para cualquier familia,” relata Cózar.