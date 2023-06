La coalición España Vaciada se agrieta: Soria Ya se separa y busca su propio diputado el 23J

El adelanto electoral pilló a la España Vaciada, como a otros tantos partidos, con el pie cambiado. Y es por eso que tras una semana de reuniones, en el último día que la ley electoral otorga para inscribir coaliciones, uno de los dos estandartes de esa plataforma política, Soria Ya, ha decidido dar un paso al lado y concurrir por sí mismos, tal y como aseguran fuentes de la formación en primicia a ECONOMÍA DIGITAL.

La línea de negociación ya fue explicada hace una semana, pero es este viernes cuando oficialmente Soria Ya se ha decantado y opta seguir dentro de España Vaciada, pero presentarse con su marca y en su provincia con una lista propia al Congreso de los Diputados. «Esta decisión no se ha tomado hasta hoy», afirman desde la dirección del partido a este periódico. La estrategia es replicar el modelo de las autonómicas en Castilla y León, que tan buen resultado les dio con tres procuradores en las cortes regionales y siendo el partido más votado en la provincia.

Fuentes de España Vaciada confirman a este diario que la única coalición que existe dentro de su espectro será la que se vivirá en Aragón. Allí se ha formado la coalición Aragón-Teruel Existe, que presentará listas en las tres provincias de la comunidad -Teruel, Zaragoza y Huesca-. Esto, apuntan, no implica una ruptura de la plataforma, sino que ha sido fruto de una evaluación de «cómo se aprovecha mejor» el tirón dadas las leyes electorales.

Dos diputados por Soria

Soria Ya y Teruel Existe son los casos más paradigmáticos. Las sensaciones en ambos partidos son buenas. En el primer caso, las perspectivas son halagüeñas, a pesar de no contar con demoscopia que lo avale con datos. ¿Por qué? Sencillamente, al ser un partido minoritario, no pueden permitírselas. «Y aunque pudiéramos, no gastaríamos en eso».

La provincia de Soria aporta dos diputados al Congreso, que históricamente han estado repartidos entre el PP y PSOE, aunque la agrupación que forma parte de la España Vaciada irrumpió en las pasadas elecciones de Castilla y León siendo la lista más votada en esta provincia, consiguiendo un total de tres procuradores.

«Sólo hay dos diputados en juego. Con quedar primero o segundo lo tendríamos y en el caso de quedar segundos con que no nos doblará el primero…», explican desde la dirección del partido. Así, replicando los resultados de las autonómicas de 2022 ganarían su diputado de manera fácil, pero son conscientes de que «ahora puede ser otro contexto político. Ya veremos».

Teruel Existe ya tiene un diputado

Otra de las marcas más fuertes de la España Vaciada es la de Teruel Existe, formación que ha tenido un diputado y dos senadores en esta legislatura, de los tres y cuatro parlamentarios de la Cámara Baja y la Cámara Alta, respectivamente, que se reparten. El portavoz de Teruel Existe en el Congreso, Tomás Guitarte, ha conseguido también irrumpir en el Parlamento de Aragón en estas elecciones autonómicos con tres diputados, además de situarse como segunda fuerza en el ayuntamiento de su capital y ser la llave en la Diputación Provincial con sus cuatro diputados.

En cualquier caso, la plataforma política España Vaciada afronta estas elecciones generales con el bagaje de los comicios autonómicos y municipales del pasado 28 de mayo, donde presentaron candidaturas en un total de 233 municipios de trece provincias, además de Aragón, La Rioja, Asturias y Castilla-La Mancha. Sin embargo, lograron representación en tan solo una de las cuatro asambleas autonómicas en las que se presentaba y en dos de las siete capitales de provincia en las que aspiraba a ganar la alcaldía, quedando en todo lugar sin opciones de condicionar algún gobierno.

En las Cortes de Aragón, la coalición Existe obtuvo tres diputados y contará con grupo propio, consiguiendo representación en la región por primera vez en su historia y consolidándose como tercera fuerza en la provincia de Teruel, de donde provienen sus tres escaños. Eso sí, la plataforma de la España Vaciada si que tiene opciones de gobernar en un total de 35 ayuntamientos, aunque están condicionados a los pactos antes de la constitución de los consistorios el próximo 17 de agosto.