Madrid intensifica la guerra fiscal: Ayuso promete una nueva rebaja del IRPF

Tras la Semana Santa, la precampaña y campaña electoral se ha reactivado: faltan 48 días, nada más que mes y medio, para los comicios municipales y autonómicos del 28 de mayo. Así, y como avance de su programa electoral, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado la rebaja de otro medio punto en todos los tramos de IRPF en la próxima legislatura.

Justo cuando coincide el arranque de la campaña fiscal y donde se notará una bajada de medio punto aprobada en la región madrileña en 2021, la también presidenta del PP de Madrid y candidata a la reelección ha asegurado que este nuevo movimiento económico supondrá un ahorro extra de 334 millones. «Desde que soy presidenta de la Comunidad de Madrid, los ciudadanos se han ahorrado más de 23.000 millones, lo que suponen 6.700 euros por contribuyente», ha cifrado.

«Soy consciente de que Pedro Sánchez utilizará todos los medios a su alcance para combatir la realidad de una Comunidad de Madrid que representa la España con ganas, la España fiel, la que no grita o amenaza, pero que ya no puede más. Sepan los que nos han llevado a este desastre que nosotros no estamos gobernando para permanecer callados, sino para defender los intereses de todos los madrileños y todos los españoles», ha afirmado en un desayuno informativo.