Puigdemont condiciona el apoyo de Junts a Sánchez a un acuerdo sobre el «conflicto» catalán

El expresidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ha dejado claro que el apoyo de Junts per Catalunya a Pedro Sánchez en la eventual investidura está condicionado a un acuerdo que aborde el «conflicto» catalán. A través de su cuenta de Twitter, Puigdemont ha hecho esta importante declaración política en medio del escrutinio provisional del voto exterior (CERA), que señala que el Partido Popular (PP) le quitaría un escaño al Partido Socialista (PSOE) en Madrid, lo que podría complicar la investidura.

En su comunicado, Puigdemont hizo hincapié en la importancia del «recuento definitivo de los votos» en el Parlamento español, ya que esto podría tener un impacto significativo en la asignación de escaños y, por ende, en cualquier proceso de investidura. Es claro que los resultados finales podrían determinar la posibilidad de formar una coalición amplia para que Pedro Sánchez sea elegido nuevamente como presidente del Gobierno.

El exmandatario catalán también destacó que los siete votos de Junts per Catalunya son fundamentales en cualquier ecuación para la investidura. Sin embargo, advirtió sobre la necesidad de llevar a cabo «una negociación sin presiones ni chantajes políticos», haciendo una clara referencia a aquellos que podrían intentar ejercer presión para obtener ventajas tácticas en las negociaciones.

Puigdemont «tiene la llave»

En sus declaraciones, Puigdemont ha señalado que la resolución del conflicto entre Cataluña y España debe ser objeto de negociación, y ha expresado su preocupación por el hecho de tener «la llave» circunstancialmente, recordando que esta posición de influencia puede variar rápidamente.

«Tener la llave es circunstancial. Un día la tienes y al día siguiente, no, y no lo podemos perder nunca de vista. Esto no nos puede hacer caer ni en las prisas ante el miedo de perderla, ni en la sobreactuación delante de un poder que es inevitablemente efímero», ha añadido.

Las amenazas a Puigdemont

Además, durante los cinco años y nueve meses que ha estado en Bruselas, Carles Puigdemont compartió que ha recibido amenazas y lamentó la falta de actuación por parte de los jueces españoles frente a estas intimidaciones.»Vivo sin la protección que la ley teóricamente me garantiza» afirmó el expresidente catalán.